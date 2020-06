Deuda: activan seguros de default (CDS) tras el no pago de bonos Globales El Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito de las Américas votó a favor de activar los seguros contra default, luego de que Argentina decidió no abonar los intereses de tres bonos Global. Al tratarse de un acuerdo entre privados, el dictamen no afecta al país.