Crece la presión antimigratoria en EEUU: detuvieron a cuatro menores de edad, entre ellos un niño de 5 años









Desde la administración federal, aseguraron que "ICE no tenía como objetivo a un niño" sino que a su padre, que estaba en el país ilegalmente, aseguraron.

Liam Conejo Ramos, de cinco años, fue detenido junto a su padre cuando volvía del preescolar.

En el marco de una intensificación de la política anti migratoria en el estado de Minnesota, un bastión del Partido Demócrata, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a al menos cuatro estudiantes menores de edad, entre ellos un niño de cinco años, que fue aprehendido junto a su padre al regresar a su casa después del preescolar.

Desde la administración federal, aseguraron que "ICE no tenía como objetivo a un niño" sino que el padre de Liam Conejo Ramos, Adrian Alexander Conejo Arias. Aseguraron que estaba en el país ilegalmente, pero no dieron detalles ni antecedentes penales. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, explicó que el padre del menor "escapó a pie, abandonando a su hijo. Por la seguridad del niño, uno de nuestros oficiales de ICE permaneció con él" mientras los agentes detenían al padre.

"Se les pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o ICE los colocará con una persona de confianza que ellos designen", declaró McLaughlin. "Esto es coherente con la aplicación de medidas migratorias de administraciones anteriores".

Rachel James, miembro del consejo de la ciudad de Columbia Heights, habló del caso en diálogo con la agencia de noticias Reuters y señaló que los vecinos de la comunidad al norte de Minneapolis se acercaron y se ofrecieron a llevarse al niño, incluyendo uno que dijo ser parte de la familia. Sin embargo, los agentes lo subieron a una camioneta negra y se lo llevaron de todas formas.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance también se refirió al caso y sostuvo: “Veo la historia, y soy padre de un niño de 5 años, de hecho, de 5 años. Y pienso: ‘Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo arrestamos a un niño de 5 años?’”, planteó y agregó: “Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Dejan que un niño de 5 años se congele? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos?”, cuestionó.

Marc Prokosch, abogado de inmigración que representa a la familia, dijo que creía que tanto el padre como el hijo están detenidos en Texas. “Estoy considerando la posibilidad de presentar un recurso de hábeas corpus para liberarlo”, dijo durante una conferencia de prensa este miércoles. “Tendremos que presentarlo en Texas de vez en cuando, y también seguir revisando el caso de inmigración general de la familia, porque obviamente, Liam no tiene su propio caso individual. Es la familia en su conjunto”. En la misma línea se pronunció Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, quien remarcó que la familia involucrada "cumple con los parámetros legales de Estados Unidos y tiene un caso de asilo activo sin orden de deportación". "¿Por qué detener a un niño de 5 años?", cuestionó y remarcó: "No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento". Cuatro menores de edad detenidos en un mes en Minnesota Stenvik afirmó que otro menor, un estudiante de secundaria de 17 años, fue secuestrado el martes por agentes armados y enmascarados cuando se dirigía a la escuela. No había padres presentes, precisó. Hace dos semanas, una niña de 10 años fue detenida por agentes de ICE camino a la escuela primaria y ella y su madre todavía están en un centro de detención en Texas, afirmó Stenvik. Agregó que la semana pasada una estudiante de secundaria de 17 años fue detenida por agentes de ICE en su departamento.