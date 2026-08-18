El riesgo país volvió a los 500 puntos básicos: las tres causas que le dieron impulso alcista

El riesgo país , el índice que mide el J.P Morgan , volvió a los 500 puntos básicos . Analistas del mercado ven al menos tres causas detrás de este ascenso : el deterioro de la imagen de Javier Milei, que anticipa la incertidumbre electoral del año que viene, la desaceleración de las compras de reservas del Banco Central (BCRA) y el incremento de las tasas largas de los bonos del Tesoro de EEUU, que elevó la tasa libre de riesgo.

Al respecto, Gabriel Bagattini, asesor financiero que representa a Finanzas con Gabriel, así lo resumió en diálogo con Ámbito : "Por un lado, hay un contexto internacional más adverso, con mayor tensión geopolítica y volatilidad en los mercados . Pero también hay factores propios de Argentina: la cercanía de las elecciones aumenta la incertidumbre , mientras que los bonos soberanos corrigieron y todavía existen dudas respecto de la velocidad con la que Argentina podrá recuperar plenamente el acceso al financiamiento internacional ".

También en charla con este medio, Alejandro Bianchi , CEO de AsesorDeInversiones.ar , añadió que el principal factor que está empezando a incorporarse nuevamente en los precios es el riesgo político-electoral . "El mercado adelantó varios meses una discusión que probablemente se esperaba recién para comienzos de 2027: cuál será el grado de apoyo político que mantendrá el Gobierno y, en consecuencia, cuál será la probabilidad de continuidad del actual esquema económico después de las elecciones presidenciales ", detalló.

"Si mirás el último mes, todos los índices de confianza del Gobierno jugaron en contra y las encuestas, aunque muchos crean que no son certeras, tampoco suman. Entonces, un poco de desconfianza hay", agregó al debate Rafael Di Giorno, de Proficio. Y profundizó: " El Central casi no está comprando dólares de forma importante como venía haciendo hasta hace un mes , si bien hay un componente de estacionalidad. Hoy no tenés ningún driver para que el riesgo siga comprimiendo ".

En esa línea, cabe señalar que, en julio, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 1,94 puntos en una escala de 0 a 5, según el informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Esto representa una caída mensual del 6,5% y el registro más bajo de la gestión actual. A su vez, también se conoció un informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, también correspondiente al mes pasado, que indicó que el 61% de los encuestados apoya un cambio de gobierno para 2027.

Pero no es solo el factor electoral el que está jugando en contra en estos momentos, sino también las políticas monetarias que se están llevando a cabo para contener el tipo de cambio en $1.500 a través de intervenciones en los futuros, las curvas de bonos, y las ventas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). De hecho, durante agosto, si bien continuaron las compras de reservas, el ritmo bajo con respecto a julio: el promedio diario de este mes ronda los u$s28 millones, muy por debajo de los u$s103 millones del mes previo, con un acumulado mensual de u$s249 millones al jueves.

Los factores externos que también pesan en la suba del riesgo país

A estos factores locales se le suma un contexto internacional algo menos favorable para los activos emergentes. "Las tasas largas de los bonos del Tesoro norteamericano volvieron a subir, elevando la tasa libre de riesgo contra la cual se valúan los bonos emergentes y reduciendo, en el margen, el apetito por activos de mayor riesgo. Al mismo tiempo, se observa una mayor volatilidad en algunas monedas emergentes", explicó Bianchi.

El experto también consideró que Brasil merece especial atención por su peso regional: si bien el real conserva una buena performance en el año, empieza a incorporar mayor incertidumbre a medida que se acerca el proceso electoral, donde también existen interrogantes respecto de la trayectoria fiscal futura. Para Argentina, que continúa siendo uno de los créditos de mayor beta dentro del universo emergente, agregó que "un aumento de la aversión global al riesgo naturalmente tiene un impacto proporcionalmente mayor".

El último factor es el financiero y los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera, sobretodo en 2027. "Mientras que Argentina todavía no recuperó plenamente el acceso normal al mercado internacional de capitales y mantiene un nivel de reservas que, aunque viene mejorando, todavía no constituye un colchón particularmente holgado. El mercado no parece estar poniendo en duda hoy la capacidad de pago inmediata, pero sí exige una prima relevante por la combinación de vencimientos, reservas todavía relativamente reducidas y año electoral", cerró el analista.

Riesgo país en 500 puntos básicos: ¿es para preocuparse?

Para Bagattini, los 500 puntos no representan un cambio de tendencia estructural ya que "Argentina viene de niveles muy superiores y el mercado sigue asignándole un riesgo considerablemente menor al de hace un par de años". "La clave será si esta suba es una corrección transitoria o si empieza a consolidarse un deterioro en las expectativas", amplió.

Por último, Bianchi, expresó: "El movimiento no responde a un deterioro sustancial de los fundamentos fiscales. Argentina continúa mostrando una situación considerablemente más ordenada en materia fiscal y externa que en años anteriores, algo que incluso fue reconocido recientemente por las agencias calificadoras: tanto Fitch como S&P elevaron la calificación soberana de Argentina desde CCC+ hasta B-. El punto es que, a estos niveles de spread, el mercado empieza a mirar menos el ajuste ya realizado y más la sostenibilidad de ese programa hacia 2027.