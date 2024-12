¿En qué invertir tras la baja de tasas del BCRA? La mirada de un gurú de la city

La tasa de pases activos, que son los pases que se utilizan para darle dinero al sistema financiero, se ubicaría en el 36% anual. Esto implica que la tasa para plazo fijo está limitada al 3,0% mensual y que la tasa efectiva de los pases se ubica en el 42,6% anual.

Con esta nueva estructura de tasas, los bancos no verían con mucho entusiasmo colocarse en Letras de liquidez Fiscal (LEFI), que pagan una tasa efectiva del 37,1% anual, cuando una Lecap a 42 días rinde el 42,5% anual. Más financiamiento para el Estado, las Lecap vuelven a ser atractivas y desplazan a los plazos fijos como opción preferida para la colocación de excedentes en el mercado.

Los bonos en pesos ajustados por inflación sufrieron bajas en las últimas jornadas, con rendimientos que se acercan a niveles de inflación más el 10,0% anual. La inflación esperada por el mercado a 12 meses vista se ubica en torno del 28,5% anual. Por lo tanto, un bono que ajusta por inflación estaría promediando un rendimiento del 41,35% anual, mientras que un Boncap (que sería un bono en pesos a una tasa capitalizable) rinde a diciembre del año 2025 39,35% anual. Como puede apreciarse, los rendimientos entre bonos a tasas capitalizables y bonos en pesos ajustados por inflación tienden a arbitrarse.

La baja de tasa de interés del Banco Central es muy buena para la economía real. Los emprendedores necesitan financiarse a tasas más bajas que las ofertadas en el mercado. Un crédito a una tasa del 35% anual se ubica en una tasa efectiva del 41,2%. Si comparamos esta tasa con la inflación esperada, nos da una tasa real del 9,9% anual, que es muy elevada para los tiempos que corren.

En este escenario, son mucho más económicos los créditos en dólares, pero no están disponibles para las empresas que no están en la línea de la exportación. Por lo tanto, estamos con tasas muy positivas para desarrollar nuevos emprendimientos o aportar capital de trabajo en las empresas. Esto invita a desahorrar y, por ende, vender el stock de dólares en manos de los emprendedores. Por eso, el tipo de cambio ha arbitrado fuertemente a la baja, el dólar blue se ubica en $ 1.050, mientras que el dólar Contado con Liquidación en $ 1.089. La brecha se achicó notablemente, con un dólar exportador que se ubica en $ 1.028,9.

Conclusiones

. - Los bonos soberanos en dólares siguen siendo una gran opción de inversión, pero estamos atravesando una toma de ganancias. Los mercados internacionales no están en su mejor momento. La Reserva Federal debe decidir en breve si baja o no los tipos de interés de corto plazo. Si lo hace, el mercado creerá que lo hizo para quedar bien con el presidente electo. Si no baja la tasa, el mercado creerá que habrá conflicto con el presidente electo. En ambos casos, habrá un sabor amargo. Daría la impresión que la toma de ganancias en los mercados de acciones y bonos no llegó a su fin. Sin embargo, los bonos soberanos en dólares y acciones tienen un largo recorrido a la suba, en la medida que Argentina se acerque a un acuerdo con el FMI, lo cual podría ocurrir en marzo del año 2025.

. - Las acciones se tomarán un descanso, lógico y saludable. Están llegando fuertes inversiones al país en el sector energético, los bancos acompañaran acercando financiamiento. Son dos grandes sectores ganadores. Hay que llevar de a poco, 2025 va a ser un año de grandes satisfacciones.

. - La tasa de las Lecap se ubica en el 40% anual a septiembre del año 2025. La posición septiembre 2025 del dólar futuro tiene una tasa efectiva implícita del 31,3% anual, claramente, la tasa de interés trata de disciplinar al dólar mayorista.

. - El relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central República Argentina nos indica que, para los próximos 12 meses, la tasa de inflación podría ubicarse en el 28,5% anual (promedio de las proyecciones de las 39 consultoras y el TOP de 10 Consultoras de mayor acierto). La tasa de devaluación se ubicaría en torno del 20,5% anual, lo que implica que la inflación en dólares sería del 6,6% anual.

. - Para el año 2025, vemos difícil que puedan eliminarse tributos como el impuesto al cheque o derechos de exportación. La recaudación de ambos tributos en los últimos 12 meses suma $ 13.682 millones, y la recaudación total de los últimos 12 meses es de U$S 124.265 millones. Es casi imposible eliminar estos tributos, aunque podría darse una rebaja en ambos casos. Desde nuestro punto de vista, 2025 viene para ser un año más de “motosierra” talando gastos que un plan expansivo achicando impuestos.