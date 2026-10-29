En un colapso de la IA, ¿pagaría el seguro? Por The Economist + Agregar ámbito en









El auge de la inteligencia artificial y las nuevas formas de financiación corporativa ponen a prueba la eficacia de los seguros contra el incumplimiento de deuda. Los cambios en las reestructuraciones empresariales generan incertidumbre sobre cuándo se activan los pagos y qué protección ofrecen a los inversores.

Los seguros contra el incumplimiento de deuda enfrentan nuevos desafíos ante las complejas reestructuraciones empresariales vinculadas al auge de la inteligencia artificial. Imagen creada con inteligencia artificial

En 1912, Franz Reichelt, sastre e inventor, subió al primer nivel de la Torre Eiffel para realizar una demostración. Había diseñado un traje que podía funcionar también como paracaídas. Después de obtener resultados dispares con maniquíes, decidió que había llegado el momento de realizar una prueba con una persona y cayó hacia un final espantoso. Hoy, los propietarios de credit-default swaps (CDS), una forma de seguro diseñada para pagar cuando los prestatarios quiebran, también se encuentran en pleno vuelo con un paracaídas sin probar.

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Los CDS pueden utilizarse para cubrir la exposición a la deuda o para especular. Pero ¿son una buena manera de hacer cualquiera de las dos cosas? Estos instrumentos adquirieron notoriedad durante la crisis financiera mundial de 2007-09 y luego vieron recortadas sus alas durante la crisis de deuda de la eurozona. En 2011, la reestructuración inicial de la deuda del Gobierno griego no logró activar los pagos de los CDS. Aunque los contratos finalmente se activaron en 2012, para entonces muchos inversores habían perdido la confianza. Perdieron aún más en 2014, después de que el banco central de Portugal dividiera en dos al Banco Espirito Santo, en dificultades, y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) determinara que sus CDS se aplicaban a la entidad derivada más sólida. Algunos inversores que tenían bonos del antiguo banco afrontaron pérdidas enormes y una protección al estilo de Reichelt.

A pesar de estos contratiempos, los CDS vuelven a estar de moda. La preocupación por la deuda pública de Francia ha llevado el costo de los CDS relacionados a cinco años a su nivel más alto en 14 años. En Estados Unidos, el costo de asegurarse contra un incumplimiento de Oracle, un gigante de la computación en la nube que apuesta todo a los centros de datos de inteligencia artificial, durante los próximos cinco años se ha cuadruplicado en los últimos 12 meses. Si la creciente montaña de deuda mundial se derrumba, muchos inversores en CDS pueden esperar un aterrizaje brusco.

En algunos aspectos, los CDS se han vuelto menos poco fiables. Por ejemplo, los cambios introducidos en los términos de los contratos estándar en 2014 dejaron en claro que la redenominación de la deuda pública en monedas distintas del euro contaría como un incumplimiento, algo que antes no estaba especificado explícitamente. Los canjes de bonos, en los que una obligación antigua se intercambia por la fuerza por una nueva más favorable para el prestatario, también cuentan ahora como un incumplimiento que activa los CDS.

Pero, aunque se han reparado algunas de las antiguas brechas, han aparecido nuevas fisuras. Desde la última gran actualización de las normas de la ISDA, hace 12 años, los incumplimientos corporativos se han vuelto tan pasados de moda como los vaqueros ajustados, gracias a la intensa innovación jurídica de las empresas que afrontan la quiebra, especialmente en Estados Unidos. Muchas optan ahora por ejercicios de gestión de pasivos (liability-management exercises, LME), reestructuraciones creativas de sus deudas que evitan largos enfrentamientos judiciales. Desde 2024, los LME en Estados Unidos han superado en número a los incumplimientos convencionales.

Los inversores esperaron meses para recibir un pago de los CDS después de que Altice France, una empresa de telecomunicaciones, anunciara una reestructuración agresiva mediante un LME en 2024. Los titulares de CDS que cubrían la deuda de Ardagh Group, un fabricante europeo de envases, afrontaron un recorrido aún más accidentado después de su LME en julio de ese mismo año. Los precios de los CDS de Ardagh cayeron inicialmente, cuando pareció que no se activarían. Los pagos finalmente llegaron, pero no antes de que los inversores volvieran a cuestionar el valor de estos swaps. Al menos Altice y Ardagh tienen su sede en Europa, donde la reestructuración se considera un evento crediticio que puede activar un CDS (en principio). No ocurre lo mismo en América del Norte, sede de casi todas las empresas de IA afectadas por la tormenta en los mercados de crédito. Las empresas que fabrican chips, construyen centros de datos y participan de otras maneras en la dinámica economía de la IA están recurriendo a complejos acuerdos de financiación. Sus préstamos están respaldados por elementos como los contratos de arrendamiento de centros de datos y las «obligaciones de desempeño restantes» (las promesas de los clientes de pagarles por la capacidad de computación). Los proveedores prestan dinero a sus clientes, a veces mientras ellos mismos toman grandes cantidades de deuda. Esa complejidad es una receta para una reestructuración desagradable e incierta. Quienes defienden estos instrumentos sostienen que los CDS siguen ofreciendo protección en caso de incumplimiento. Los inversores sofisticados que compran habitualmente estos productos suelen estar preparados para prolongadas batallas legales y dispuestos a soportar la volatilidad. Esto hace que los CDS parezcan apuestas sobre deuda en dificultades que requieren muchos recursos, al estilo de Oaktree Capital o Elliott Investment. Sin embargo, esa no era la forma en que fueron concebidos. Su propósito original era facilitar la cobertura de la exposición a la deuda mediante un pago previsible en caso de falta de pago. Cuando el pago deja de ser previsible —y exige que los inversores se conviertan en Howard Marks o Paul Singer, los combativos fundadores de Oaktree y Elliott, respectivamente—, los CDS parecen tan raídos como las alas de Reichelt. Copyright © The Economist Newspaper Limited., 2026