Samsung registró un beneficio operativo de u$s80.500 millones, impulsado por la demanda de chips para IA + Agregar ámbito en









El fabricante surcoreano registró un beneficio operativo récord de 107,4 billones de wones entre julio y septiembre. Sin embargo, los resultados quedaron por debajo de las previsiones del mercado y sus acciones caían más de un 2,4% en Seúl.

Archivo. Samsung registró beneficios operativos récords, aunque no dislumbró al mercado.

Samsung Electronics registró un aumento interanual del 783% en su beneficio operativo durante el tercer trimestre, impulsado por la demanda de semiconductores destinados a la inteligencia artificial. En detalle, entre julio y septiembre, el gigante tecnológico obtuvo un beneficio operativo récord de u$s80.500 millones, aproximadamente. En el mismo período, su utilidad neta creció un 514,6% interanual, hasta los u$s56.300 millones.

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Más allá del fuerte crecimiento, los resultados de la compañía surcoreana no alcanzaron las expectativas del mercado. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Samsung caían más de un 2,4% en Seúl durante la mañana del jueves.

La demanda de chips para inteligencia artificial Samsung se consolida en el mercado como el mayor fabricante mundial de chips de memoria en la actualidad, componentes cuya demanda creció con la expansión de los centros de datos que sostienen los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Estos semiconductores se encuentran entre los productos más buscados para ampliar la capacidad de procesamiento de esa infraestructura.

La carrera global por construir centros de datos de inteligencia artificial impulsó el desempeño de Samsung y de sus competidores, aunque persisten las preocupaciones sobre una posible sobrevaloración del sector.

Samsung Electronics Announces Third Quarter 2026 Resultshttps://t.co/gZNgIQM9XK — Samsung Electronics (@Samsung) October 29, 2026 En un comunicado, la compañía destacó el desempeño de su negocio de memorias, que consiguió "otro trimestre récord" gracias a la gestión de su cartera de productos y al foco puesto en los componentes destinados a la inteligencia artificial, en un contexto de limitaciones de capacidad.

"El fuerte impulso de la demanda de servidores llevó a precios de mercado más altos en todas las áreas", señaló Samsung.