Las acciones de NIO suben 14% en Wall Street tras un importante anuncio de inversión

En ese marco, Morgan Stanley reafirmó su postura positiva sobre NIO Inc y lo sobreponderó a un precio objetivo de u$s6,10. El analista de la firma destacó el reciente impulso financiero de NIO China como un desarrollo positivo tanto para el flujo de caja como para el precio de las acciones de la empresa.

Tras la finalización de la inversión, la participación de NIO Inc. en NIO China se ajustará al 88,3%, una ligera disminución desde el 92,1% anterior. Además, existe la posibilidad de una inversión adicional por parte de NIO Inc., con la opción de inyectar 20.000 millones de yuanes adicionales en los mismos términos antes de diciembre de 2025. Si se ejerce esta opción, podría aumentar la participación de NIO Inc. en NIO China hasta aproximadamente el 90,5%.