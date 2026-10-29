Top 6: cuáles son los mejores bonos para protegerse de la volatilidad actual

Los especialistas de la city recomendaron una serie de bonos en pesos y en dólares, públicos y privados, para protegerse de la volatilidad bursátil.

Los especialistas de la city recomendaron una serie de bonos en pesos y en dólares, públicos y privados, para protegerse de la volatilidad bursátil.

Por factores locales e internacionales, la bolsa argentina no está viviendo su mejor momento: los bonos y las acciones caen , el riesgo país sube y los inversores pierden la paciencia. En este marco, el mercado comenzó a analizar cuáles son los mejores títulos de renta fija para sobrevivir al contexto .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El principal factor negativo la última semana fue el contagio de los mercados brasileños , afectados por la incertidumbre tras el triunfo electoral de Lula da Silva. También hubo dudas sobre la economía argentina, los vencimientos de deuda y las perspectivas electorales de 2027.

Los retrocesos eliminaron muchas ganancias, pero también generaron algunas oportunidades, en especial en los bonos capaces de resistir los vaivenes.

Justina Gedikian , estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros , relató que, para el tramo corto de soberanos, el AO27 es uno de los activos más atractivos.

"Con poca duration, el precio reacciona menos si sube el riesgo país, y además vence en octubre de 2027, antes del cambio de Gobierno y a pocos días de la primera vuelta, así que el inversor cobra el capital sin atravesar la transición ", relató la ejecutiva.

Por su parte, Maximiliano Donzelli, líder de Estrategias de Inversión en IOL, añadió que su principal atractivo es que ofrece un cupón del 6% nominal anual con pagos de renta mensuales, una frecuencia inusual que brinda flujo constante en divisas.

"Tiene un vencimiento bullet en octubre de 2027, lo que significa que devuelve el 100% del capital al final. Es ideal para perfiles que buscan renta recurrente", sostuvo.

Espacio para la renta en pesos

Por otra parte, aquellos inversores que quieran quedarse en pesos pueden optar por el TMVE8, un bono dual ligado al dólar (dollar linked) y a la tasa de interés (TAMAR).

Los especialistas de la city recomendaron una serie de bonos en pesos y en dólares, públicos y privados, para protegerse de la volatilidad bursátil.

"Paga el mayor devengamiento entre el dólar oficial y la TAMAR más un margen. Incluso si se abriera la brecha, y el tipo de cambio no ajusta, la pata TAMAR captaría esa diferencia", mencionó Gedikian.

En tanto, Eric Ritondale, economista jefe en Puente, señaló que este bono con vencimiento en enero de 2028 es una opción muy atractiva para inversores de perfil conservador o moderado.

"Este activo está pensado fundamentalmente para el inversor institucional, corporativo, o para el ahorrista que quiere hacer rendir sus fondos en el corto y mediano plazo sin quedar 'desprotegido' frente al dólar de cara a los próximos años", indicó.

Los corporativos siguen teniendo protagonismo

Al salir de la rama soberana, el mercado todavía sigue confiando en las Obligaciones Negociables de empresas privadas, principalmente aquellas vinculadas al sector energético.

"Las ON hard dollar son una de las mejores herramientas para cubrirse de la volatilidad electoral, ya que se elimina el riesgo cambiario y se cobran dólares billete independientemente de lo que pase después de octubre de 2027", relató Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital.

Puntualmente, se destacan YPF 2031 (YMCXO), TGS 2033 (TSC3O) y Telecom 2033 (TLCPO). "Son emisores con generación propia de caja y menos expuestos al ciclo político que el soberano", comentó Gedikian.

Asimismo, Gustavo Araujo, líder de Investigación en Criteria, habló, entre otros bonos, del VSCX de Vista Energy, que rinde un 7,9%, aproximadamente.

"La selección no implica que todos los bonos tengan el mismo perfil de riesgo ni de duration, sino que busca reflejar cuáles son, a nuestro juicio, las mejores oportunidades relativas dentro del universo que seguimos actualmente", detalló.