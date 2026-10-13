Los bonos en dólares suben tras el feriado y los ADRs escalan hasta 3%

Los bonos soberanos en dólares avanzan hasta 0,45% en la primera rueda tras el feriado XXL, mientras el riesgo país se ubica en 589 puntos básicos. El mercado busca extender la recuperación de la semana pasada, impulsada por el resultado electoral en Brasil.

Los títulos soberanos avanzan hasta 0,45%, encabezados por los Globales 2038 y 2046. El mercado retoma las operaciones después de una semana en la que el riesgo país registró su mayor caída en cuatro meses, impulsado la semana pasada, por el resultado electoral en Brasil.

Los bonos soberanos en dólares operan al alza este martes 13 de octubre, en la primera jornada de actividad después del fin de semana largo en Argentina. Los títulos avanzan hasta 0,45%, mientras que el riesgo país se ubica en 589 puntos básicos , luego de registrar su mayor retroceso semanal en cuatro meses. En tanto, bonos emergentes también avanzan en esta jornada.

Entre los bonos argentinos que lideran las subas se encuentran el Global 2038 y el Global 2046 , ambos con avances del 0,45%, seguidos por el Global 2041, que gana 0,41%.

La recuperación se produce después de una semana en la que los activos argentinos lograron interrumpir una racha de tres semanas consecutivas de presión vendedora, favorecidos principalmente por la reacción positiva de los mercados regionales a los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil.

Durante la última semana, el riesgo país acumuló una caída superior al 10%, equivalente a 66 puntos básicos, y anotó su mayor retroceso en cuatro meses. En paralelo, el S&P Merval avanzó 1,7% en pesos y 2,5% medido en dólares en las últimas cinco ruedas.

Sin embargo, la mejora estuvo vinculada principalmente con factores regionales, mientras que las condiciones financieras internacionales principalmente dado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU y la escalada del petróleo continuaron imponiendo límites a la recuperación de los activos locales.

Los bonos en dólares avanzan este martes tras el feriado

El mercado sigue atento a la inflación y la actividad económica

En el plano doméstico, los inversores mantienen la atención sobre la evolución de la actividad, la inflación y las necesidades de financiamiento del Tesoro. Los últimos indicadores de industria, construcción y minería correspondientes a agosto anticiparon una recuperación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), aunque con diferencias significativas entre sectores.

En ese sentido, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, describió una economía que mantiene una dinámica “en forma de K”, con sectores que muestran signos de recuperación mientras otros continúan rezagados. Por otra parte, la inflación continúa mostrando una tendencia de desaceleración, aunque con un recorrido irregular.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires registró una variación mensual del 1,8% en septiembre, impulsada principalmente por el rubro Vivienda. En tanto, la inflación núcleo retrocedió 0,4 puntos porcentuales, hasta el 1,7%. Este martes, se conocerá el dato de inflación nacional que según consultoras se ubicaría en torno al 2%.

S&P Merval y ADRs

En este contexto, el S&P Merval avanza 0,8% a 2.852.382,79 puntos. Las acciones con mayor alza son YPF (3,66%), Banco BBVA (2,13%), Central Puerto (2,13%), Edenor (1,4%) y Transener (1,1%). Por su parte, los ADRs operan con subas de hasta 2,6% lideradas por IRSA, Grupo Supervielle (2,33%), Cresud (2,21%), BBVA (1,73%).