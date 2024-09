Mercados: la deuda global creció a u$s312 billones

La deuda mundial alcanzó los u$s312 billones en el primer semestre del año , según los datos que presentó el Institute of International Finance (IIF) en el que advirtió sobre los riesgos ocultos de semejante nivel de endeudamiento. De acuerdo con IIF Global Debt Monitor que el "think tank" de la banca internacional difundió en Washington, la deuda mundial aumentó alrededor de u$s2,1 billones en el primer semestre de 2024 , lo que es mucho menor a lo registrado un año atrás de u$s8,4 billones.

Pero el aumento ha sido desigual ya que la mayor parte provino de China y Estados Unidos, seguidos de India, Rusia y Suecia. En cambio, muchos países europeos y Japón experimentaron una notable disminución de su deuda total. En todos los sectores, la acumulación de deuda fue más pronunciada en el sector del gobierno general, seguido de las empresas no financieras mientras que la deuda de los hogares y del sector financiero se mantuvo prácticamente estable en el primer semestre del 2024.

¿Qué otros datos trajo el nuevo Global Debt Monitor del IIF?

En los mercados maduros, la relación deuda total continuó su descenso constante pero lento, hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, el descenso fue particularmente notable en los sectores de hogares y corporaciones no financieras. En tal sentido, las relaciones de deuda en estos dos sectores son ahora mucho más bajas que las observadas en el período previo a la pandemia, lo que sugiere que las tasas de interés de la política monetaria más altas han logrado frenar el ritmo de acumulación de deuda en el sector privado no financiero. “Cabe destacar que la deuda de los hogares en relación con el PBI cayó a su nivel más bajo desde 2002, mientras que la deuda de las corporaciones no financieras alcanzó su nivel más bajo desde 2015”, señala el IIF. En cambio, “la relación deuda de los mercados emergentes alcanzó un nuevo máximo en el primer semestre de 2024, superando el 245% del PBI, más de 25 puntos porcentuales por encima de su nivel anterior a la pandemia”, dice el IIF.