Microsot: la inversión de una suma sin precedentes en inteligencia artificial podría hacer que la acción se dispare

El arrastre de Microsoft a Arm

La implementación por parte de Microsoft de chips personalizados basados en los diseños de Arm podría impulsar a esta última. Arm Holdings es una empresa británica de diseño de chips que licencia su propiedad intelectual a empresas de semiconductores y fabricantes de equipos originales, quienes luego personalizan los conjuntos de instrucciones de Arm para fabricar chips según sus especificaciones y requisitos. Su propiedad intelectual se utiliza para fabricar unidades de procesamiento central (CPU), unidades de procesamiento gráfico (GPU), unidades de procesamiento neuronal (NPU) y tecnologías de interconexión.

Según Arm, más del 70% de la población mundial utiliza productos basados en su propiedad intelectual. Esto no es sorprendente: casi todos los teléfonos inteligentes del mundo funcionan con procesadores basados en Arm, mientras que el 50% de las CPUs se fabrican utilizando sus conjuntos de instrucciones. La empresa tiene dos fuentes de ingresos: licencias y regalías. Recibe tarifas de licencia de los clientes después de venderles su propiedad intelectual. Los clientes también pagan regalías a Arm por cada chip que envían que contiene su tecnología.

El nuevo proyecto de Microsoft podría ser un impulso para el negocio de Arm. En noviembre, Microsoft presentó su primera CPU de inteligencia artificial personalizada, Azure Cobalt. Esta CPU personalizada está basada en la plataforma Arm Neoverse CSS. Arm dice que Cobalt puede "abordar los desafíos más grandes y complejos que enfrentará la infraestructura, desde la IA hasta la sostenibilidad".

El sitio de noticias del sector tecnológico The Next Platform predice que Microsoft buscará reducir su dependencia de empresas como Nvidia al implementar futuras generaciones del procesador Cobalt para Stargate. Eso no sería sorprendente, ya que los procesadores de inteligencia artificial personalizados no solo ahorran dinero a las empresas de la nube en costos de capital y gastos de electricidad, sino que también ofrecen un mejor rendimiento. Microsoft, por ejemplo, dijo que observó aumentos en el rendimiento de hasta un 40% después de implementar la primera generación de chips Cobalt.

Dado el enorme consumo de energía que necesitaría un superordenador del tamaño de Stargate, es probable que Microsoft incluya una cantidad considerable de chips personalizados eficientes en energía, como Cobalt, en lugar de GPU ávidas de energía. Como resultado, es probable que los ingresos relacionados con la IA de Arm reciban un impulso a medida que Microsoft construye su ambicioso superordenador.

La parte positiva es que Arm ya se está beneficiando de la creciente adopción de chips de IA, pero el gran proyecto de Microsoft podría proporcionar otro catalizador que conduzca a un crecimiento de ingresos más sólido de lo que los analistas están anticipando.

Las estimaciones de consenso actuales son que las ganancias de Arm aumentarán a una tasa anualizada de casi un 45% durante los próximos cinco años. Si eso resulta preciso, su resultado final saltará alrededor de $7.63 por acción después de cinco años (utilizando las ganancias proyectadas de $1.19 por acción para el año fiscal 2024 como base).

Sin embargo, sus ganancias podrían ser aún más sólidas gracias a la demanda impulsada por Stargate de Microsoft, razón por la cual los inversores que buscan comprar una acción de IA harían bien en comprar Arm antes de que se dispare aún más.