Oro récord: los bancos centrales que más aumentaron sus reservas en 2025

Entre enero y noviembre del año pasado, organismos financieros de algunos países registraron ingresos históricos del metal precioso.

El oro crece y los bancos mundiales aprovechan su impulso para reducir su dependencia del dólar

El oro no para de crecer y este lunes supera los u$s5.000 la onza, impulsado por los flujos de capitales en búsqueda de refugio, mientras el dólar se debilita tras una semana agitada por las tensiones geopolíticas sobre Groenlandia e Irán. De esta forma, el metal escaló más de 84% en los últimos 12 meses, la mayor suba en 46 años, y 18% en lo que va de enero.

En este marco, los bancos centrales de diversos países emergentes aparecen como actores centrales, ya que buscan reducir su dependencia del dólar como el principal activo de las reservas internacionales. Según los datos más recientes del Consejo Mundial del Oro, entre enero y noviembre de 2025, las autoridades monetarias acumularon compras por 297 toneladas entre enero y noviembre.

Analistas de Goldman Sachs, el banco elevó su proyección de precio para fines de 2026 a u$s5400 la onza y estimó que las compras de los bancos centrales podrían promediar 60 toneladas mensuales.

Oro temperaturas extremas NTP Los bancos centrales líderes en compras de oro En este contexto de incertidumbre geopolítica, estos son los bancos centrales del mundo lideran en la compra de oro hasta noviembre 2025:

Polonia: en los primeros once meses de 2025, acumuló 95 toneladas y elevó su tenencia del metal a 543 toneladas, lo que representa el 28% de sus reservas totales. Su objetivo es llevar la tenencia de oro a 700 toneladas y que represente el 30% de sus reservas internacionales, y ya aprobó su plan para la adquisición de otras 150 toneladas. Kazajistán: en once meses sumó menos de la mitad que el líder, con 49 toneladas. El banco central del país asiático tiene tenencias de oro por 324 toneladas, que representan casi el 69% del total de reservas. Brasil: sumó 43 toneladas a sus reservas hasta noviembre 2025. Suma tenencias por 172 toneladas, lo que representa el 6% del total de reservas. Turquía: con 27 toneladas registradas a octubre de 2025). Suma tenencias por 641 toneladas, lo que representa el 48% de sus reservas internacionales. China: anotó 26 toneladas en los primeros 11 meses de 2025. El banco central del gigante asiático tiene 2300 toneladas de oro, lo que representa el 7,7% de sus reservas internacionales. Argentina, si bien no figura entre los compradores ni los vendedores reportados por el Consejo Mundial del Oro, revaloriza las reservas brutas del Banco Central, que ya superan los u$s45.000 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2021.

Asimismo, la valuación de las tenencias del BCRA aumentó más de 110% entre diciembre de 2023 y mediados de este mes. La escalada del precio también funciona como impulso a proyectos mineros. Según datos oficiales, las exportaciones mineras argentinas registraron u$s6037 millones en 2025, el valor más alto de la historia del sector y un aumento de 29,2% respecto del año previo. En esa categoría, el oro aportó exportaciones por una cifra histórica de u$s4078 millones.

