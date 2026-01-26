Oro récord: este será el año en que cotizará por u$s10.000, según una importante consultora + Seguir en









Yardeni analizó los factores detrás del crecimiento reciente del oro, y vaticinó un futuro alcista para el metal.

Hasta cuánto puede subir el oro en el futuro.

El oro continúa su crecimiento y este lunes supera los u$s5.000 la onza, impulsado por los flujos de capitales en búsqueda de refugio, mientras el dólar se debilita tras una semana agitada por las tensiones geopolíticas sobre Groenlandia e Irán. De esta forma, el metal escaló más de 84% en los últimos 12 meses, la mayor suba en 46 años, y 18% en lo que va de enero.

En este contexto, Yardeni señala que el rally actual del metal está impulsado por un "comercio de riesgo geopolítico", con tensiones globales que contribuyeron a un aumento acelerado "en los precios de todos los metales preciosos, muchos metales básicos y minerales de tierras raras".

La firma de investigación de mercado explicó: "Todo esto está sucediendo porque las crecientes tensiones geopolíticas están impulsando una carrera armamentística, y las empresas de defensa necesitan metales para aumentar su producción; sus precios de acciones también están disparándose".

oro lingotes.jpg freepik.es A cuánto cotizará el oro en el futuro, según Yardeni La intervención estadounidense en Venezuela, las negociaciones sobre bases militares estadounidenses en Groenlandia y una mayor presencia militar cerca de Irán funcionaron como impulso para el oro. A eso se le sumó el aumento del gasto militar estadounidense a u$s1.5 billones en 2027 desde u$s906 mil millones este año por parte del presidente Donald Trump, quien argumentó su decisión por "tiempos problemáticos y peligrosos".

Yardeni destacó que los precios del estaño, la plata, el platino, el paladio y el oro superaron al índice general de materias primas S&P GSCI en lo que va del año, mientras que los ETF de metales básicos continúan siguiendo de cerca los precios crecientes de metales industriales.

En este marco, la firma mantuvo su perspectiva alcista a largo plazo para el oro: "Seguimos apuntando a u$s6,000 para finales de este año y u$s10,000 para finales de 2029".

