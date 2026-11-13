Invento latinoamericano: conocé a Troko, el simpático robot de escritorio con Inteligencia Artificial

El dispositivo, de 11 centímetros de altura, está construido con hardware abierto y todavía se encuentra en etapa de prototipo.

Un robot de apenas 11 centímetros con ojos animados, personalidad propia y capacidad para responder a comandos de voz. Así es Troko, un dispositivo de escritorio con Inteligencia Artificial que ofrece herramientas para organizar tareas, establecer recordatorios y buscar información.

El proyecto propone una alternativa a los asistentes virtuales como los conocemos . En vez de limitarse a una ventana en la computadora o una aplicación en el celular, Troko tiene presencia física sobre el escritorio . Su pantalla muestra expresiones y refleja estados de ánimo, mientras que el sistema permite interactuar con él mediante la voz o Telegram.

La iniciativa se presenta como un desarrollo abierto y personalizable , pensado para que otros usuarios puedan construirlo, modificarlo y sumar funciones . Todavía no es un producto comercial terminado: sus creadores lo describen como un prototipo en evolución y todavía no anunciaron una fecha de lanzamiento ni un precio.

Troko es un compañero de escritorio que incorpora una carcasa impresa en 3D y un sistema de Inteligencia Artificial . Su diseño tiene una pantalla cuadrada protagonizada por dos ojos animados que cambian de expresión según la interacción: puede mostrar curiosidad, alegría, sorpresa, tristeza o concentración.

El dispositivo utiliza un microcontrolador ESP32-S3, una pantalla ST7789 de 240 por 240 píxeles, un micrófono INMP441 y un amplificador MAX98357A conectado a un altavoz. La carcasa está fabricada con PLA mediante impresión 3D. Estos componentes permiten captar la voz, procesar las solicitudes y reproducir las respuestas.

Una de sus particularidades es que no fue desarrollado desde cero en todos sus componentes. La base de Inteligencia Artificial funciona sobre Xiaozhi, un proyecto de código abierto que permite al sistema escuchar, interpretar y responder. A partir de esa estructura, el equipo de Troko incorporó una identidad visual, animaciones, herramientas de productividad e integraciones propias.

La interacción se logra principalmente por comandos de voz. Si, ¡le podés hablar!. El usuario puede pedirle que cree una tarea, registre un hábito, programe un temporizador o busque información en internet. También permite consultar el estado de la computadora y enviar notificaciones al celular mediante Telegram.

Qué puede hacer y qué funciones todavía están en desarrollo

La propuesta de Troko apunta a resolver tareas del día a día desde el escritorio. Entre las herramientas que ya aparecen integradas encontramos la creación y el seguimiento de hábitos, las listas de actividades, los recordatorios y los temporizadores. También cuenta con un modo de concentración para acompañar el trabajo o estudio.

Otra función es la búsqueda web integrada. El usuario puede hacer una consulta y recibir un resumen mediante la voz del dispositivo. A eso se suma la posibilidad de preguntarle cómo está funcionando la computadora y pedirle que ordene los archivos sueltos del escritorio. Cuando termina esa tarea, puede informar por Telegram qué acciones llevó a cabo.

La pantalla es uno de los elementos más importantes del diseño. No funciona como un monitor convencional: muestra un mensaje o estado por vez, con una interfaz pensada para leerse de un vistazo. Los ojos animados cambian según la situación y también pueden hacer movimientos independientes, como seguir una mosca pixelada o jugar con una pelota, sin interrumpir las tareas.

No todas las características anunciadas están listas. El equipo mantiene en fase de prueba el temporizador Pomodoro de 25 minutos, los controles de volumen y brillo y la incorporación de una cámara, que va a depender del hardware utilizado. Trokotec busca incorporar en el modelo rutinas activadas por voz, resúmenes diarios y un panel web para configurar preferencias.

Cómo se construye y qué se sabe sobre su disponibilidad

Uno de los puntos centrales del proyecto es que Troko usa hardware y firmware abiertos. Esto significa que los componentes y buena parte de la estructura técnica pueden ser consultados y modificados por quienes quieran experimentar con el dispositivo. La carcasa se imprime en 3D y el sistema está basado en una placa ESP32-S3, un microcontrolador implementado en proyectos de electrónica y dispositivos conectados.

La propuesta también busca que la comunidad participe en su evolución. Los usuarios pueden personalizar la apariencia, las animaciones y las funciones, además de adaptar el software a sus necesidades. El equipo comparte la base técnica y reconoce el trabajo de Xiaozhi, sobre el que construyó las capacidades de conversación.

Por ahora, Troko no tiene un precio ni una fecha de comercialización confirmados. Sus desarrolladores aclaran que todavía no se trata de un producto terminado y que siguen probando distintas características antes de ofrecer kits. Por el momento, quienes quieran conocer su evolución pueden consultar las funciones disponibles y las novedades en la página oficial de Troko.