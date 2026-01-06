Un jugador anónimo de criptomonedas ganó más de u$s400.000 con la captura de Nicolás Maduro

El ganador obtuvo el monto momentos previos al anuncio oficial de la captura del chavista. Las apuestas afirmaban que Maduro dejaría el poder a fines de enero.

Un jugador anónimo de criptomonedas ganó casi medio millón de dólares con la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro , previo a su anuncio oficial. Las apuestas fueron en la plataforma Polymarket y afirmaban que el chavista dejaría el poder a fines de enero.

Los retos aumentaron en las horas previas a que el presidente Donald Trump anunciara el sábado que el líder venezolano había sido capturado. Así, una cuenta que se unió a la web el mes pasado ganó más de u$s436.000 con una apuesta de $32.537.

Aún no se conoce quién realizó la apuesta y se sabe que la cuenta tenía un identificador de blockchain compuesto por letras y números. Los datos de Polymarket muestran que los comerciantes estimaban las probabilidades de una salida de Maduro en solo un 6,5% en la tarde del viernes 2 de enero.

Sin embargo, habían saltado al 11% poco antes de la medianoche y aumentaron en las primeras horas del 3 de enero, lo que indica un cambio repentino en las posiciones justo antes de que Trump publicara en Truth Social que Maduro estaba bajo custodia estadounidense.

El director ejecutivo de Better Markets, Dennis Kelleher , un grupo no partidista que aboga por la reforma financiera, sostuvo a CBS que "esta apuesta en particular tiene todas las características de una operación basada en información privilegiada".

Un puñado de otros usuarios de Polymarket también ganaron decenas de miles de dólares con apuestas sobre la captura de Maduro. Algunos legisladores están empezando a tomar nota.

Dólar cripto: el tipo de cambio que no duerme retrocede por debajo de los $1.540, pero es el más caro del mercado

El dólar cripto, a veces referido como "dólar bitcoin", retrocede por debajo de los $1.540, pero ubica como el más caro del mercado, por delante de los paralelos: el dólar blue, el contado con liquidación (CCL) y el MEP. Estos últimos registraron alzas de hasta más del 28% durante el año pasado y mantienen brechas de entre el 1,8% y el 5,2% frente al dólar mayorista.

En este contexto, el dólar cripto opera en el orden de los $1536,92, lo que implica un retroceso de $5,55 y una variación negativa de 0,36% frente a la última cotización del último día de 2025, según Bitso.

Asimismo, de acuerdo a las pantallas de Binance la stablecoin Tether (USDT), de paridad 1 a 1 con el dólar, operan por debajo del mismo a u$s0,9988, mientras que USDC (USDC) lo hace a u$s0,9999 y USDS (USDS) lo hace a u$s0,9997.