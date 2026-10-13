Wall Street: los fondos elevan su exposición a tecnológicas a máximos de 2020 y crece el temor a una burbuja de IA

El 37% de los gestores de fondos sobrepondera acciones tecnológicas, el nivel más alto desde 2020, según Bank of America. Sin embargo, el 45% anticipa una posible burbuja de inteligencia artificial en 2027, mientras crece el interés por los bonos estadounidenses.

Crece el temor a una corrección por mayor ponderación de tecnológicas.

Una encuesta de Bank of America reveló que el 37% de los gestores sobrepondera acciones tecnológicas, el nivel más alto en seis años. Mientras tanto, el 45% anticipa una burbuja de inteligencia artificial en 2027 y comienza a crecer el interés por los bonos.

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Los grandes fondos de inversión de Wall Street incrementaron su exposición a las acciones tecnológicas hasta alcanzar niveles que no se observaban desde agosto de 2020. Sin embargo, el creciente entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) convive con las dudas sobre la sostenibilidad de las valuaciones y el riesgo de una eventual burbuja en el sector.

Según la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America (BofA) , difundida por Bloomberg, el porcentaje de inversores que mantiene una posición sobreponderada en tecnología aumentó del 30% en septiembre al 37% en octubre, el registro más elevado de los últimos seis años.

El relevamiento, realizado entre el 3 y el 9 de octubre, reunió a 166 participantes que administran activos por unos u$s400.000 millones y reflejó un mercado cada vez más concentrado en las compañías tecnológicas, aunque con opiniones divididas respecto de sus perspectivas.

En particular, el 45% de los encuestados considera que podría formarse una burbuja de inteligencia artificial en 2027 , mientras que el 42% descarta ese escenario. La diferencia evidencia la incertidumbre sobre la capacidad de las empresas para justificar las elevadas inversiones destinadas al desarrollo de esta tecnología.

Los grandes fondos de inversión de Wall Street incrementaron su exposición a las acciones tecnológicas

Inteligencia artificial: crece la exposición, pero también las dudas

El avance de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial fue uno de los principales impulsores del mercado estadounidense durante los últimos años. De acuerdo con la información citada por Bloomberg, el entusiasmo por esta tecnología contribuyó a las ganancias cercanas al 120% acumuladas por el S&P 500 durante un ciclo alcista de cuatro años.

Sin embargo, el elevado posicionamiento de los gestores comienza a generar interrogantes sobre el potencial de nuevas subas y la rentabilidad futura de las inversiones en infraestructura tecnológica.

La encuesta de Bank of America identificó a las acciones globales de semiconductores como la operación más concurrida del mercado, una señal de la fuerte concentración de las apuestas de los inversores en compañías vinculadas con el desarrollo de la IA.

Este escenario coincide con una mayor volatilidad en el sector. Durante la jornada del martes, las acciones de Samsung Electronics y SK Hynix registraron fuertes caídas, mientras que los futuros del Nasdaq 100 retrocedían un 0,6%.

Pese a las dudas sobre las valuaciones, el incremento de las posiciones sobreponderadas indica que los gestores todavía mantienen una fuerte preferencia por las compañías tecnológicas.

Los bonos vuelven a ganar atractivo entre los inversores

En paralelo al posicionamiento en tecnología, el relevamiento mostró un cambio en la percepción de los gestores sobre el mercado de renta fija.

Según Bank of America, el pesimismo respecto de los bonos estadounidenses cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2025, en un contexto de rendimientos elevados de los títulos del Tesoro. El 37% de los encuestados aseguró que trasladaría inversiones desde acciones hacia bonos si el rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años alcanzara el 6%.

Durante la mañana del martes, la tasa de ese instrumento se ubicaba en torno al 5,19%, todavía por debajo del umbral señalado por los participantes.

Además, alrededor del 19% de los gestores indicó que ya estaba modificando la composición de sus carteras para aumentar su exposición a instrumentos de renta fija.

Estos resultados sugieren que, aunque las acciones tecnológicas continúan concentrando buena parte del interés de los inversores, los mayores rendimientos de los bonos comienzan a presentarse como una alternativa para diversificar las carteras.

Wall Street, entre la apuesta tecnológica y el riesgo de una corrección

Los resultados del relevamiento reflejan un escenario de contrastes en los mercados internacionales. Por un lado, la exposición a las empresas tecnológicas alcanzó máximos de seis años, impulsada por las expectativas de crecimiento vinculadas con la inteligencia artificial.

Por otro, una proporción importante de los gestores comienza a cuestionar si las inversiones realizadas por las compañías del sector podrán traducirse en mayores ganancias durante los próximos años.

A esto se suma la elevada concentración en los fabricantes de semiconductores, que podría incrementar la sensibilidad de las cotizaciones ante cambios en las expectativas del mercado.