Wall Street opera a la baja ante leve repunte de la inflación mayorista en EEUU

Inflación: Datos no esperados

"El aumento de los precios mayoristas sirve como recordatorio de que la Fed, dependiente de los datos, no está lista para declarar la victoria en su campaña para sofocar la inflación", dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial. "No es sorprendente que el informe de hoy ofrezca al ala halcón de la Fed más munición para abogar por otra subida de tipos antes de que la Fed se convenza de que ha alcanzado su tasa terminal."