Wall Street sube fuerte por impulso de las tecnológicas

Los bancos regionales estadounidenses, como Truist Financial Corp, Western Alliance Bancorp y First Republic Bank suben entre un 1,6% y un 7,1%. Sus pares de mayor tamaño, Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan Chase & Co ganan entre un 0,1% y un 1,1%.

Las turbulencias bancarias, que comenzaron a principios de marzo con la quiebra del Silicon Valley Bank, han llevado a los mercados a revalorizar las expectativas de un futuro endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal.

Los operadores se inclinan a favor de que la Fed no subirá las tasas en mayo, y las probabilidades de un alza de 25 puntos básicos se sitúan en el 41%, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

Las crecientes expectativas de una pausa impulsaban las acciones de Amazon.com Inc y Tesla Inc en torno a un 2,6%, lo que elevó el índice de consumo discrecional en torno a un 1,5%.

Apple Inc, Microsoft Corp y Nvidia Crop suman entre un 1,3% y un 2,3%, impulsando al índice de tecnología de la información. Gracias a las alzas de los grandes valores tecnológicos y de crecimiento, el Nasdaq supera a sus pares.

El índice S&P 500 gana 38 puntos, o un 1%, a 4.009 unidades, mientras que el Nasdaq sube 151,29 puntos, o un 1,3%, a 11.867,25 unidades. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones suma 191,80 puntos, o un 0,6%, a 32.586,03 unidades.

El rendimiento de los bonos del Tesoro sube, mientras los inversores seguían evaluando si las recientes tensiones bancarias se contendrán y qué significará para la política de la Reserva Federal el endurecimiento de las normas de préstamo derivado de las recientes quiebras bancarias.

Los retornos han subido desde los mínimos de seis meses alcanzados el viernes, ya que la tensión en el sector bancario parecía remitir, tras la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank más temprano en el mes.

La mayor confianza en el sistema bancario también ha aumentado la probabilidad de que la Fed pueda aplicar otra subida de las tasas de interés en el marco de su combate contra la inflación, pero pueden pasar muchas cosas antes de la reunión del banco central estadounidense del 2 al 3 de mayo.