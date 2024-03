Wall Street: ¿tiene fecha el fin del boom bursátil y por qué hay que prestarle atención a Halloween?

Además las nuevas subas de las bolsas europeas son una muestra más de la fortaleza subyacente que presenta la renta variable a nivel global. Pero, una fortaleza que empieza ya a dar vértigo a algunos gestores que tienen el dedo nervioso en la tecla de vender. Por ende, la pregunta del millón hoy es cuándo terminará este boom bursátil.

Wall Street: ¿cuándo podría acabar este festival alcista?

El analista Brett Arends intentó responder el interrogante en MarketWacht. Dice Arends: los expertos financieros le dicen a cualquiera que los escuche que el mercado de valores es eficiente y que no hay nada mejor que él. Los profesores de las escuelas de negocios se lo cuentan a sus alumnos. Los asesores financieros se lo están diciendo a sus clientes. Los gurús se lo están diciendo al comité del Premio Nobel, que a lo largo de los años ha recompensado generosamente a muchos apóstoles de esta llamada hipótesis de los mercados eficientes. ¿El único problema? Alguien olvidó decírselo al mercado de valores. De nuevo.

Explica que es un hecho sorprendente pero innegable que, una vez más, Wall Street está demostrando que parece que se gana todo el dinero durante los meses de invierno, que empiezan alrededor de Halloween y, tradicionalmente, terminan a principios de mayo. Lo cual no tiene sentido lógico y desafía todos los principios de la hipótesis del mercado eficiente, de modo que no debería suceder, pero lo hace.

Arends considera que el actual auge del mercado bursátil comenzó el 30 de octubre pasado, cuando, después de meses de lentitud y semanas de caídas, el S&P 500 saltó repentinamente más del 1% y desde entonces subió nada menos que un 25%.

Wall Street: ¿qué pasó durante los seis meses anteriores?

Desde el último día de abril hasta el último día de octubre de 2023, el S&P 500 pasó de 4.169 a 4.194, una ganancia de 0,5%, y todos esos avances se produjeron el último día, el 31 de octubre.

Fue una historia similar hace un año: la dura caída del mercado de 2022 terminó apenas dos semanas antes de Halloween, el 14 de octubre. Desde el 31 de octubre de 2022 hasta fines de abril de 2023, el S&P 500 subió un 7,7%. Luego, se estancó hasta el próximo Halloween.

Arends comenta que no se trata simplemente de una coincidencia o de unas cuantas anécdotas. Naturalmente, hay excepciones, como los años de pandemia de 2020 y 2021, pero los profesores de finanzas Cherry Zhang y Ben Jacobsen analizaron todos los datos históricos disponibles sobre todos los mercados bursátiles del mundo, remontándose en algunos casos al siglo XVII.

“Nuestros datos se componen de los 114 mercados bursátiles con índices bursátiles del mundo para los que existen índices de precios y en total tenemos casi 63.000 rentabilidades mensuales. La muestra comienza con el mercado de valores del Reino Unido en 1693 y termina con la incorporación del mercado de valores de Ruanda, que comienza en 2013", explican.

Su conclusión: el efecto Halloween es real y omnipresente. Los rendimientos promedio del mercado de valores durante los meses de invierno (boreal) han sido mucho más altos que los de los meses de verano (boreal).

Los autores de “The Halloween Indicator, Sell in May and Go Away”: Everywhere and All the Time” señalan que el efecto parece notablemente sólido, con rendimientos en promedio un 4% más altos durante el período noviembre-abril que durante mayo-octubre. Además, en los mercados donde también tenían datos sobre las tasas de interés a corto plazo, descubrieron que, en promedio, no se pagaba mucho, si es que se pagaba algo, por asumir riesgos en el mercado de valores durante los meses de verano.

"En ninguno de los 65 países para los cuales tenemos rendimientos totales y tasas de interés a corto plazo disponibles -con la excepción de Mauricio- podemos rechazar un efecto de venta en mayo basándonos en nuestra nueva prueba. Las primas de riesgo de verano no sólo no son significativamente positivas, sino que en la mayoría de los casos ni siquiera son marginalmente positivas. En 45 países el exceso de rentabilidad durante el verano ha sido negativo, y en 7 de manera significativa. En promedio, durante el verano los inversores ganaron un 1,1% menos de lo que habrían ganado simplemente teniendo efectivo. Sólo en los meses de invierno encontramos pruebas de una relación riesgo-rentabilidad positiva".

Arends reconoce que nadie sabe por qué debería ser así pero hay una teoría muy arraigada de que los inversores se ven afectados por el acortamiento de los días en el hemisferio norte después del 21 de junio. Esto los vuelve inconscientemente más pesimistas y cautelosos de cara al otoño, lo que hace bajar los precios de las acciones. Por qué esto debería provocar un repunte a fines de octubre, dos meses antes del solsticio de invierno, es una incógnita. Por qué esto también debería causar que los precios de las acciones caigan en el hemisferio sur es otro desafío, aunque se podría argumentar plausiblemente que los mercados en lugares como Johannesburgo y Sydney generalmente han bailado al ritmo de una melodía bursátil global orquestada en Nueva York, Tokio y los principales países europeos. ¿Quién sabe?

Otras ideas incluyen el pasado rol del calendario de cosechas, que implicaba pedidos de efectivo en los estados agrícolas en septiembre y octubre y recuerdos muy, muy lejanos de la crisis de Wall Street de 1929, que comenzó en octubre.

Pero plantea la cuestión de cuánto tiempo puede durar el aumento actual sin al menos hacer una pausa para respirar. Los mercados rara vez suben o bajan en línea recta. Y hay muchos signos de ominosa complacencia o euforia, como los nuevos récords para Bitcoin y Nvidia y la indiferencia generalizada ante la inflación. Esperar que el repunte pierda fuerza en las próximas siete semanas, antes de una larga pausa en la primavera y el verano, puede no tener sentido lógico pero encajaría en el calendario, señala Arends.

“Mi propia suposición es que este efecto de vender en mayo, o efecto de Halloween, se revertirá dramáticamente el año en que finalmente ceda y lo siga. El año en que me deshago de mis acciones el último día de abril, se puede esperar un auge de verano para siempre. Mientras tanto, cualquiera que esté preocupado por hasta qué punto subirá este mercado o cuándo terminará el auge ahora tiene una fecha que poner en su calendario. No es peor que las suposiciones de los demás, aunque esa es otra cosa que no te dirán”.