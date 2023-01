Con el impulso de Tesla, Wall Street cerró en alza y se aliviaron los temores de recesión

Un informe del Departamento de Trabajo mostró que las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo estatales cayeron en la semana finalizada el 21 de enero, mientras que el Departamento de Comercio dijo que el Producto Interno Bruto se expandió a una tasa anualizada del 2,9% en el cuarto trimestre, por encima de las expectativas de un aumento del 2,6%.

"Durante casi un año, la Reserva Federal ha intentado lograr un aterrizaje suave subiendo las tasa de interés a corto plazo lo justo para reducir la inflación sin provocar una recesión", dijo Richard Flynn, director gerente de Charles Schwab. "Está claro que la economía se mantiene relativamente fuerte, lo que sugiere que están teniendo éxito".

Los mercados prevén un alza de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed la próxima semana, con una tasas terminal del 4,9% en junio, todavía por debajo del 5% que apoyan muchos responsables políticos.

Después de que las decepcionantes perspectivas de Microsoft Corp en asustaran a los mercados en la sesión anterior, los resultados trimestrales de Tesla Inc en, mejores de lo esperado, tranquilizaron a los inversores al asegurar que el fabricante de vehículos eléctricos podría hacer frente a la ralentización de la economía en 2023. Tesla subió un 11%, impulsando el índice del sector de consumo discrecional del S&P 500.

Las ganancias de Dow se vieron frenadas por la empresa química Dow Inc, que bajaba un 1,6% tras incumplir las estimaciones de Wall Street sobre beneficios trimestrales, y por la caída del 3,4% de IBM Corp, tras incumplir sus objetivos anuales de flujo de caja. Mastercard Inc restó un 1,4% a pesar de haber anunciado un beneficio en el cuarto trimestre mejor de lo esperado. Su rival Visa Inc bajó un 0,1%.

Por su parte, Chevron Corp ganó después de que la petrolera dijera que triplicaría su presupuesto para recompra de acciones hasta u$s75.000 millones.