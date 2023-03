Gobierno inició un plan para jerarquización de los salarios militares

La medida llevó alivio a los mandos militares. Una de las preocupaciones más sensibles era la disconformidad de los uniformados por los bajos salarios, situación agudizada por la inflación. Se venía monitoreando el goteo de personal militar que migraba a fuerzas de seguridad, centrado en jerarquías de inicio de la carrera castrense. En otros estamentos con formación y adiestramiento específico, por caso los pilotos, la sangría a aerolíneas comerciales ponía en jaque el cubrimiento de puestos operativos.

Consultado sobre el tema, el ex diputado Carlos Fernández, presidente de la Fundación Centro de Estudios en Defensa y Seguridad y extitular de la Comisión de Defensa, explicó que “el anuncio de un sendero de equiparación salarial con las Fuerzas de seguridad no ayuda a mermar el éxodo de capital humano que padecen las Fuerzas Armadas” y que “las razones son claras y entendibles”. En ese sentido dijo que “nuestros hombres y mujeres en armas ganan en la mayoría de los casos sueldos casi o debajo de la línea de pobreza. Lo que es peor, debido a la política no escrita de “desarme unilateral” que el país ha llevado a cabo, no poseemos capacidades militares mínimas que permitan a nuestros recursos humanos realizar su vocación y un plan de vida. Ejemplos abundan, como los submarinistas sin submarinos o los pilotos de caza que vuelan unos pocos aviones de más de 40 años de antigüedad”.

La nueva escala salarial refleja que un soldado voluntario de primera y marinero de primera, pasará de $90.230 en enero de 2023, a $126.654 en marzo (que se cobrará el 1 de abril). Un cabo primero, de $107.026 a $150.231; un sargento primero, suboficial segundo, y suboficial auxiliar: de $132.837 a $186.461; un suboficial mayor, de $192.156 a $269.725. En el cuadro de oficiales, el grado inicial de subteniente, guardiamarina y alférez, de $112.681 a $158.168; un capitán y teniente de navío, de $155.160 a $217.796; un coronel, capitán de navío, y comodoro, de $273.506 a $383.916; y un general de división, vicealmirante, y brigadier mayor, de $342.721 a $481.071. El grado máximo de teniente general, almirante, y brigadier general, pasarán de $384.311 a $539.450.