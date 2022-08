Rescatan del olvido una mítica banda pop de los años 60

Durante unos pocos meses entre 1967 y 1968, la cultura popular estadounidense fue alterada alocadamente –de modo literal, se podría decir-- durante el llamado “Summer Of Love”, es decir, el verano del amor en el que explotó el flower power. El hippismo, y la psicodelia que venía creciendo desde el underground. Uno de los himnos de la época, cuya letra ya desde el título explicaba toda esa filosofía, era el hit mundial “Let’s Live for Today”, que alcanzó su pico de popularidad con la versión mas lánguida y folk del grupo The Grass Roots, pero que fue grabado por primera vez en el momento exacto de aquella explosión socio-cultural por The Living Daylights, banda de la que se sabe poco y nada salvo que ocupó todos los charts con el original de ese tema. Ahora el sello Grapefruit, experto en arqueologías nostálgicas musicales, nos muestra que durante su brevísima existencia estos Living Daylights grabaron más que un puñado de temas muy atractivos, todos bien de la época, que si no habían sido mas escuchados fue debido a la rápida separación de sus integrantes. Este “complete recordings” tiene todos los temas grabados por el grupo, tanto en sus versiones stereo como mono, además de sus singles raros y una reversión contemporánea japonesa con todos los canales remezclados para aumentar el sonido psicodélico. Hay gemas que quedaron ocultas durante más de medio siglo, como un excelente cover de los Beatles, “Gettin Better”, el volado “Up so High” y el adelantado latinismo “Baila María”.