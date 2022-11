Granos: las idas y vueltas de Putin

… que las lluvias, aunque bienvenidas, en general fueron escasas e irregulares, pero en este período la gravedad vino por el lado de las muy bajas temperaturas (hasta nevadas en el oeste del país), con heladas que causaron nuevos daños y profundizaron los anteriores. El impacto sigue siendo demoledor en el trigo, que parece no tener piso aún en su caída de producción, y en el que además se deberán computar luego los daños en la calidad. A su vez, también habrían sido afectados los pocos maíces de primera que llegaron a sembrarse (la menor área en 15 años), cultivo que, por otra parte, estaría arrojando un retroceso global de siembra de alrededor de un millón de hectáreas respecto a lo esperado. Fuentes de distintas regiones consignaron también daños por las heladas tardías en frutales y hortalizas, tal el caso de Mendoza, San Juan y Río Negro donde el martes fueron afectados cultivos de melón, tomate y uva, entre otros. Así, mientras desde distintas provincias se siguen sumando los pedidos de Emergencia por seca, los nuevos pronósticos hablan ya de una Niña que podría prorrogarse ahora hasta febrero-marzo, con lluvias por debajo de los promedios. De concretarse tal perspectiva, el maíz perdería también un volumen mucho mayor, ya no sólo por el millón menos de hectáreas de siembra, sino por los menores rendimientos, que ubicarían su cosecha muy por debajo de los 50 millones de toneladas (de hecho, ya el maíz de segunda, mayoritario absoluto en esta campaña, logra rindes promedio inferiores al maíz de primera). Así las cosas, entre ambos cereales (trigo y maíz) la merma rondaría no menos de 15 millones de toneladas, que no serían compensadas por la mayor producción de soja que aún se prevé, ya que su tiempo de siembra es mucho más flexible al llegar hasta el verano, lo que le permitiría captar superficies no ocupadas por otros cultivos.