Guionistas en huelga: Hollywood está al borde de la parálisis total

No solo Hollywood sino también Nueva York y otros centros de producción audiovisual en los Estados Unidos están paralizados desde ayer en la mayor huelga de guionistas de los últimos 15 años, que amenaza con paralizar la actividad en cine y televisión. En aquel país, donde hasta los chistes están guionados y prácticamente no hay lugar para la improvisación, la prolongación de estas medidas de fuerzas podrían tener consecuencias ruinosas. “Time is money”, y el tiempo no utilizado en grabaciones, rodajes y programas en vivo (las latas han empezado a salir de sus archivos) es catastrófico para la industria, entre otras cosas por la caída de ingresos publicitarios y por no poder cumplir con las agendas previstas de lanzamientos y estrenos.