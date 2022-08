Herrera Ahuad llevó ante Massa su enojo por exclusión de obra

“No claudicaré en el compromiso con los misioneros en insistir para que Misiones esté incluida en el gasoducto Néstor Kirchner. Vinculación gasífera para Misiones ya”, tuiteó Herrera Ahuad antes de embarcarse rumbo a la Ciudad de Buenos Aires donde lo esperaba, primero, un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Su jefe político, el exgobernador y titular de la Legislatura misionera, Carlos Rovira, se sumó a la polémica: “Vinculación gasífera para Misiones ya!”, tuiteó.

Sucede que Misiones no figura en la traza de la mega obra, lo que seguirá obligando a las industrias y a las empresas locales a abastecerse de energía eléctrica o biomasa.

La exclusión de la provincia del diseño original se produjo luego de la modificación de la traza del gasoducto del NEA, que también dejó afuera al norte de Corrientes. El proyecto sólo contempla el refuerzo del tramo hasta Paso de los Libres (Corrientes) que ya está hecho y tiene destino de exportación.

Pero el problema del gasoducto no fue el único planteo que llevó Herrera Ahuad ante el ministro de Economía. Insistió en la necesidad de la Zona Aduanera para Misiones, con el objeto de equilibrar las actuales asimetrías de comercio fronterizo.

“Si no se puede ahora, porque no hay un presupuesto aprobado, que lo sea el año próximo y que el área económica no sea una traba como lo fue la primera vez que se sancionó”, subrayó Herrera Ahuad esperando contar con el respaldo de Massa para la incorporación de ese ítem clave en el proyecto de Presupuesto 2023.

“Fue una reunión de trabajo en la que el ministro me transmitió su compromiso con la economías regionales para lograr un precio justo para la Yerba mate y el té, la problemática del cluster de la mandioca misionera”, contó el gobernador.

Por último, el mandatario suscribió al planteo de una tarifa eléctrica diferencial durante el verano que realizaron este martes las provincias nucleadas en el Norte Grande.

Más temprano, el gobernador había insistido ante el jefe de Gabinete en la necesidad de eliminar la declaración jurada de salud como requisito de ingreso a la provincia a través de Puerto Iguazú para agilizar el turismo en la zona fronteriza.

“Entendemos que estamos en una etapa que lo permite la seguridad sanitaria de Misiones” y “con esto se dinamiza el ingreso de turistas a la provincia de Misiones”, planteó.