5° Marcha Federal Universitaria: quiénes se movilizan este jueves 15 de octubre, por qué y a quiénes alcanza la medida + Agregar ámbito en









Frente a los intentos del Gobierno de suspender la Ley de Financiamiento por vía judicial, la comunidad educativa vuelve a las calles en todo el país.

La nueva Marcha Federal Universitaria busca la aplicación efectiva de la ley votada en el Congreso y ratificada por la Justicia.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades suma un nuevo capítulo de tensión. Este jueves 15 de octubre, estudiantes, docentes, nodocentes y autoridades de todo el país llevarán adelante la 5° Marcha Federal Universitaria en rechazo a las continuas apelaciones para congelar la aplicación de los fondos aprobados por el Poder Legislativo.

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La medida se da luego de un freno judicial al Decreto 759/2025, con el que la Casa Rosada pretendía condicionar el presupuesto, y tras reclamos estudiantiles en la Secretaría de Educación que derivaron en denuncias por parte del Ministerio de Capital Humano. Desde el sector académico advierten que la falta de actualización salarial y de partidas presupuestarias pone en riesgo el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.

5° Marcha Federal Universitaria La convocatoria nacional cuenta con el respaldo unánime de los gremios docentes, no docentes, las federaciones estudiantiles y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El reclamo central gira en torno al cumplimiento estricto de los aumentos pendientes, entre los que se calcula un 33% adeudado para los salarios del personal universitario y un atraso del 100% en becas estudiantiles.

Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN, enfatizó la gravedad institucional del conflicto al señalar que "el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para suspender una Ley sancionada por el Congreso". En ese sentido, Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, remarcó que la movilización responde a la falta de respuestas oficiales y “prueba la resistencia de las universidades y sus trabajadores".

Las autoridades universitarias alertaron sobre la brecha en la discusión del Presupuesto 2027, donde el Ejecutivo propone un techo de 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones solicitados por los rectores para garantizar la investigación y la enseñanza.

Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario La Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario establece un mecanismo de actualización periódica y automática del presupuesto operativo de las universidades públicas de la Argentina, regulado según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC. A través de este marco regulatorio, la norma busca proteger la continuidad de las tareas de investigación, sostener los programas de becas para el ingreso y permanencia estudiantil, y garantizar paritarias ajustadas a la evolución de la inflación. Aunque el Ejecutivo buscó trabar su puesta en marcha mediante decretos reglamentarios amparados en la búsqueda del equilibrio fiscal, diversos fallos judiciales le ordenaron al Estado aplicar los aumentos previstos para el sector. La UBA se moviliza: cómo será el recorrido En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires (UBA) encabezará la columna de marcha que se dirigirá hacia la Plaza del Congreso este jueves 15. La concentración fue fijada a partir de las 13:00 en la Plaza Houssay, para iniciar la movilización una hora más tarde desde el cruce de las avenidas Córdoba y Junín. El trayecto contempla el desplazamiento por la Avenida Córdoba hasta la Avenida Callao, continuando luego por la Avenida Corrientes y la calle Cerrito hasta desembocar en la Plaza Congreso. En ese punto se montará el escenario principal donde se realizará el acto central a las 16:00, con la lectura de un documento unificado de la comunidad universitaria.

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