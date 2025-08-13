A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá: el ícono del humor que marcó generaciones







El comediante llegó al mundo en 1925 y deleitó a los argentinos con sus frases y ocurrencias. Falleció el 22 de septiembre de 2022 a sus 97 años.

Carlitos Balá estaría cumpliendio cien años.

Carlos Salim Balaá, más conocido como Carlitos Balá, estaría cumpliendo cien años este miércoles. Si bien, el cómico falleció el 22 de septiembre de 2022 a sus 97 años, continúa presente en el corazón de los argentinos a los que les marcó la infancia con sus frases.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fue creador de latiguillos como "¿Qué gusto tiene la sal?"," Un gestito de idea", "¡Mirá como tiemblo!", "Un kilo y dos pancitos" o "Sumbudrule", marcas registradas que lo inmortalizaron. Sin embargo, a pesar de su éxito y fama, siempre mantuvo una vida humilde hasta el último día de su vida junto a su esposa, Martha Venturiello o Marthita, como él le decía, y sus dos hijos, Martín y Laura Balaá.

Carlitos balá 1.webp Carlitos Balá empezó haciendo chistes en la línea 39 Los inicios de Carlitos Balá El artista nació en 1925 en el barrio porteño de Chacarita como hijo de un inmigrante libanés y de una argentina descendiente de croatas. Si bien desde pequeño mostró su afición por el humor y estudió teatro, incentivado por su hermana Norma, sus primeros pasos los dio en el colectivo 39 donde ofrecía su show a voluntad.

Los rumores cuentan que los choferes se peleaban por llevarlo y que los pasajeros se pasaban de paradas por estar entretenidos con sus ocurrencias. Así fue como el destino lo llevó a la radio, donde participó de "La revista dislocada" y "Los tres"; para luego pasar por la televisión, en programas como "El show de Carlitos Balá" y "El flequillo de Balá"; el teatro, en "Canuto cañete, conscripto del siete"; hasta incluso el cine y el circo. En lo profesional, lo logró todo. No obstante, él siempre supo que, lo más importante, estaba puertas adentro de su casa. Con su esposa y sus hijos.

Celebración por el centenario de Carlitos Balá Por motivo de lo que hubiera sido el cumpleaños cien del comediante, este miércoles en la sede comunal 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la conducción de Silvina Chediek, se está lanzando una campaña nacional bajo el hashtag #Carlitos100, con la que se busca que todos aquellos que crecieron viéndolo o tuvieron la suerte de conocerlo, suban sus fotos, anécdotas o comentarios en las redes sociales etiquetando a @carlitosbalaoficial.

Al mismo tiempo, se realizarán diferentes acciones con las que se intentará homenajearlo, entre las que se incluyen el anuncio de un mural en la terminal de la línea 39, la exposición de dos obras realizadas por la artista Vika Ferreyra de la Fundación Pinta Argentina con el apoyo del Centro Rossi, la presentación de un taxi intervenido Por Sony Music Argentina con la imagen de Balá que recorrerá la ciudad y un especial que se verá por la señal Volver, sumado a una recepción a cargo de El imperio de la Pizza de Chacarita. Carlitos Balá.jpg De esta manera, con el aval de su familia, se intentará mantener el legado al hombre que con su característica humildad y talento para hacer reír, marcó a toda una generación de argentinos.

Temas cumpleaños

Televisión