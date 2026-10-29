Abrió la votación para elegir los nombres de la pareja de aguará guazú del Parque Nacional Ansenuza: cómo hacerlo y hasta cuándo hay tiempo

La convocatoria permite elegir entre tres duplas de nombres para los ejemplares que crían cuatro cachorros en los humedales cordobeses.

Los animales tienen collares de seguimiento satelital y son monitoreados con cámaras trampa. La votación está disponible hasta el 5 de noviembre.

La Administración de Parques Nacionales y la organización Aves Argentinas abrieron una votación para elegir los nombres de una pareja de aguará guazú que vive en el Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba . La convocatoria está disponible para personas de todo el país y permite optar entre tres duplas propuestas por los equipos de conservación y estudiantes de una escuela cercana al área protegida.

La pareja está criando a cuatro cachorros y forma parte de un proyecto de seguimiento que busca conocer mejor los movimientos, la alimentación y la reproducción de esta especie amenazada.

Las opciones surgieron del trabajo de los equipos del Parque Nacional Ansenuza y de Aves Argentinas , junto con propuestas de alumnos de la Escuela José Martí de Los Pozos, una localidad próxima al lugar donde habita la pareja. Los estudiantes participaron de un taller llamado “Buscando un nombre para nuestros Aguará Guazú” , en el que conocieron las características de la especie y la importancia de protegerla.

La primera alternativa es Mistol y Luna . El nombre del macho remite al mistol, un fruto nativo de la región que forma parte de la alimentación del aguará guazú. Luna, por su parte, alude a la actividad nocturna de la hembra , que desarrolla gran parte de sus movimientos durante la noche.

La segunda dupla es Mampa y Navira , dos nombres vinculados con la lengua y la toponimia de origen sanavirón . Mampa se relaciona con el agua que corre o el agua de río, en referencia a los humedales que alimentan la cuenca de Ansenuza y al desplazamiento del macho por ese ambiente. Navira remite a formas de organización social originaria, como el clan o el linaje.

La tercera propuesta es Chúcaro y Cucusa. Chúcaro describe el carácter arisco y bravo que se le atribuye al macho. Cucusa hace referencia a la cabeza pequeña de la hembra, que presenta uno de los registros de menor tamaño identificados en la zona.

Cómo votar, paso a paso

La votación es virtual y está abierta a cualquier persona, sin necesidad de vivir en Córdoba ni de visitar el área protegida. Para participar, hay que entrar a la página oficial de Parques Nacionales, donde encontramos el formulario al final de la publicación.

El procedimiento consiste en elegir una de las tres duplas propuestas y enviar la respuesta a través del formulario. La convocatoria permanecerá abierta hasta el jueves 5 de noviembre. Esa misma tarde se comunicarán los nombres que hayan resultado elegidos.

Una vez en la página, basta con ingresar nuestro mail en la casilla que lo exige, seleccionar los nombres que elegimos, hacer click en el botón de Enviar, ¡y listo!

Formulario oficial para votar: Elegí los nombres de la pareja de aguará guazú

Atractivos del Parque Nacional Ansenuza

Ubicado en el noreste de Córdoba, el Parque Nacional Ansenuza protege más de 661.000 hectáreas de humedales y ambientes de las ecorregiones del Chaco Seco y el Espinal. Su principal atractivo natural es el Mar de Ansenuza, también conocido como laguna Mar Chiquita, uno de los grandes lagos salados de Sudamérica.

La región alberga más de 350 especies de aves registradas, entre ellas el flamenco austral y las parinas chica y grande. También recibe aves playeras migratorias que llegan desde el hemisferio norte durante la primavera y el verano. Por esa diversidad, el área es un destino destacado para el avistaje y la fotografía de fauna.

La protección de este ambiente es fundamental para la supervivencia del aguará guazú. La pérdida de hábitat, los accidentes en rutas, la caza y la captura ilegal son amenazas que enfrenta la especie en el país a diario. El monitoreo de la pareja y sus cachorros busca aportar información para reducir esos riesgos y conservar los humedales que necesita para alimentarse, desplazarse y reproducirse.