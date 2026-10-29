Cómo es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes + Agregar ámbito en









La mujer era directora suplente de una escuela rural de la localidad de Esquina. Gremios docentes llevan adelante un paro nacional con movilización para exigir justicia.

La mujer era directora suplente de una escuela rural de la localidad de Esquina.

La conmoción por la desaparición y muerte de la docente correntina Nancy Godoy sumó un nuevo capítulo, con la difusión de las imágenes donde apareció el cadáver tras semanas de búsqueda. En paralelo, gremios docentes llevan adelante este jueves una jornada de paro nacional y movilización para exigir justicia.





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La maestra rural estuvo desaparecida 21 días y este jueves para las 18.30 se esperan los resultados de la autopsia, que buscará establecer cómo murió y si sufrió una agresión sexual. A la par, tres organizaciones gremiales que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) convocaron a la jornada de duelo bajo la consigna “Exigimos justicia por Nancy”.

De difícil acceso y solo se llega a caballo: cómo es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy Ahora, circularon imágenes de la zona donde fue encontrado su cuerpo: una región de muy difícil acceso, a la que solo se puede llegar a caballo y que no cuenta con señal para la comunicación con teléfonos celulares. Junto al cadáver de la docente, que estaba semisumergido, yacía un bolso que podría ser de ella.

El teléfono de Godoy fue localizado por la Policía cerca del lugar donde apareció su cuerpo, según confirmaron fuentes judiciales. Los datos que puedan obtenerse del dispositivo podrían ayudar a reconstruir qué ocurrió antes de su muerte y establecer con quiénes mantuvo contacto.

El cadáver había sido encontrado el miércoles, después de 21 días de búsqueda, en un sector rural de difícil acceso, parcialmente cubierto por el agua y ubicado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba. En las inmediaciones también había un bolso con pertenencias que deberán ser identificadas.

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