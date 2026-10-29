Conmoción por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes: sus hijos denunciaron destrato judicial y exigieron justicia

Los familiares de la docente de 52 años, encontrada muerta después de casi tres semanas de búsqueda, encabezaron una multitudinaria marcha en Esquina. Sus tres hijos cuestionaron el accionar de las autoridades y reclamaron que se castigue a los responsables del presunto femicidio.

La ciudad correntina de Esquina fue escenario de una multitudinaria movilización para exigir justicia por el crimen de Nancy Estela Godoy , la docente de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado después de permanecer desaparecida durante al menos 19 días . Frente al juzgado local, sus tres hijos expresaron el dolor por la muerte de su madre y denunciaron irregularidades en la comunicación de las autoridades durante la investigación.

La concentración reunió a familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos de la víctima, quienes reclamaron el esclarecimiento del hecho, investigado como un presunto femicidio . Hasta el momento, la causa cuenta con cinco personas detenidas e imputadas .

Durante la marcha, Adán, Sebastián y José , los hijos de Godoy, tomaron la palabra para recordar a su madre y cuestionar la respuesta que recibieron por parte del Poder Judicial durante las semanas de búsqueda.

“Hace más de 20 días nos arrebataron el amor de nuestras vidas : a mí, a mis hermanos y a su marido”, expresó Adán ante los manifestantes. En medio de la angustia, también lanzó una acusación sobre el funcionamiento de las instituciones locales: “El poder acá manda más que cualquiera”.

La movilización se realizó después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de la docente en una zona rural del sur de Corrientes , tras más de 20 días de desaparición.

Nancy Godoy tenía 52 años. Archivo

Frente a cientos de vecinos, Adán recordó el lugar que ocupaba su madre tanto en su familia como en la comunidad educativa: “Hoy nos falta nuestra madre, falta una docente, una compañera, una colega, una vecina, una amiga”.

Luego, visiblemente afectado, expresó su indignación por lo ocurrido y reclamó que los responsables reciban una condena. “No tenemos más fuerzas. Estos animales que le hicieron esto a mi madre no tienen perdón”, sostuvo.

Sus palabras fueron acompañadas por los presentes, que se acercaron al juzgado de Esquina para reclamar avances en la investigación y acompañar a la familia.

El caso generó una profunda conmoción en la localidad, especialmente entre quienes conocían a Godoy por su trabajo como docente en establecimientos educativos de la zona rural.

La familia cuestionó al Poder Judicial por la falta de información

Otro de los momentos de mayor tensión durante la marcha se produjo cuando Sebastián, uno de los hijos de la víctima, denunció el trato que recibió la familia por parte de los funcionarios judiciales.

“Desde el primer día fuimos destratados por el Poder Judicial de acá. Fue una vergüenza la manera en que se comportaron, por la poca información que nos dieron”, afirmó.

El joven cuestionó la actuación de las autoridades que intervinieron en el expediente y consideró que no estuvieron a la altura de las circunstancias. “No tienen corazón, no son personas. Lo mismo, estos que están detenidos son animales”, expresó, en referencia a los sospechosos.

Las críticas estuvieron centradas principalmente en la escasa información que recibió la familia durante la búsqueda de la docente y en la manera en que se comunicaron las novedades del caso.

En ese sentido, José, el tercer hijo de Godoy, reveló que sus allegados se enteraron del hallazgo del cuerpo a través de las redes sociales y los medios de comunicación, antes de recibir una notificación directa de las autoridades. El testimonio profundizó los cuestionamientos de la familia hacia el manejo de la investigación y la comunicación institucional.

“Que paguen los que tengan que pagar”: el pedido de justicia

Durante su intervención, José reclamó que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del crimen y exigió que reciban la máxima pena prevista por la ley: “Los que le hicieron mal a mi mamá van a tener que pagar, merecen cadena perpetua, merecen lo peor, no son personas”.

Hacia el cierre de su discurso, resumió el reclamo de la familia y de los vecinos que participaron de la movilización. “Solo pido justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y que caigan los que tengan que caer”.

La concentración frente al juzgado de Esquina se convirtió en una manifestación colectiva de dolor e indignación por la muerte de la docente, mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades de los imputados.

Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy y cómo avanza la investigación

El cuerpo de Nancy Estela Godoy fue localizado en un sector de monte ubicado al este de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, dentro de la estancia El Curupí, donde la mujer se desempeñaba como docente suplente.

La víctima permaneció desaparecida durante al menos 19 días, hasta que los investigadores encontraron sus restos semisumergidos en un bañado de una zona rural.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, los efectivos policiales habrían llegado al lugar después de recibir un dato aportado por un familiar de Rosa Leguizamón, una de las personas detenidas en la causa.

Según esa versión, el allegado habría brindado una referencia geográfica que permitió orientar los rastrillajes hacia el sector donde finalmente se produjo el hallazgo. Sin embargo, las circunstancias en las que se obtuvo esa información forman parte de los aspectos que deberán esclarecerse durante la investigación.

Por el momento, cinco personas permanecen detenidas e imputadas, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

La muerte de Nancy Godoy provocó una fuerte repercusión en Esquina, donde sus familiares y vecinos mantienen el reclamo de justicia y exigen respuestas sobre el crimen de la docente.