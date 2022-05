Aseguran que ya son 14 las denuncias por los abusos del portero del jardín de infantes de Virrey del Pino

En ese marco, la mamá de una de las nenas le dijo a Clarín: "¿Sabés qué pasa? Nos subestimaron por pobres. Como este es un barrio humilde, quisieron tapar todo".

Y agregó: "Nuestra hija nos decía que tenía secretos con esta persona, nos acercamos al jardín y le dijeron que le aseguraban que esto no podía ser posible, que era una persona profundamente amable con los chicos. No nos contuvieron, no le creyeron a mi hija y las pericias terminaron demostrando lo que ella contaba".

"Mi hija dijo que en dos oportunidades se acercó a decirle a la señorita lo que estaba pasando y que no le dieron bola", completó.

Vale precisar que el Jardín N° 1.000 volvió a abrir sus puertas con nuevas maestras suplentes pero sin noticias de los nuevos directivos hasta que finalicen las investigaciones internas y los sumarios administrativos.

Por su parte, fuentes judiciales confirmaron que mientras esperan el resultado de las pericias, continúan tomando declaraciones y que, por el momento, Carlos Mattone (65) permanecerá detenido.