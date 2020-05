Cuarentena: San Luis autoriza reapertura de bares y restaurantes

Sobre esta apertura, la jefa de Relaciones Laborales, María Eugenia Cantaloube, señaló: “En cuanto al uso de los baños y los picaportes, el protocolo es muy específico. Dice cada cuanto tiempo limpiar los sanitarios, qué cantidad de clientes pueden ingresar a los baños, por ejemplo".

Y añadió que si el comensal se dirige al baño, el personal de limpieza debe autorizar el paso para limpiarlo antes y después de que salga, y los sanitarios que no se utilicen tienen que estar cerrados o clausurados.

"Es muy importante manejarse con cuidado porque todo lo que se manipula dentro de un restaurante es de posible contagio. Recomendamos que el medio de pago sea digital, lo mismo que el menú”, subrayó.

Los comercios minoristas, por su parte, también fueron enmarcados en el anuncio de la gobernación y podrán atender también los días sábados de 9 a 13.

El sábado pasado se autorizaron las actividades deportivas de hasta cuatro personas, sin contacto, los espectáculos con asistentes a bordo de automóviles y la realización de bautismos y casamientos.

En esta nueva fase de la cuarentena, la actividad hípica deberá realizarse por jinetes que tengan elementos y equipos propios, pero solamente para la práctica personal y no en la modalidad de escuela.

Hasta la fecha, la provincia de San Luis solamente suma 11 casos positivos y ningún fallecido a causa del virus que tiene como máximo foco a la Ciudad de Buenos Aires con 7388.

Sin embargo, en una entrevista concebida a este medio, Rodríguez Saá expresó que igualmente es "un momento difícil" debido a que se encuentran cerca de Chile.

"En San Luis empezó muy mal, porque se multiplicaban los casos día a día hasta llegar a once, según los registros nacionales. Todos tienen el alta hospitalaria, o sea que en este momento no tenemos el virus circulando ni activo. Podemos decir, entre comillas y con mucho miedo, que estamos libres de coronavirus, al igual que otras provincias", aseveró, y añadió: "Pero esto no nos hace bajar la guardia; tenemos una gran preocupación y una enorme debilidad, que es lo que le decimos la triple frontera".