Alerta meteorológica por fuertes lluvias, tormentas y granizo en en el AMBA y varias provincias: qué zonas estarán afectadas

Clima: alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires

La Municipalidad de La Plata elevó el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) a 'Amarillo' por tormentas pronosticadas para este martes y activaron el operativo de monitoreo y prevención.

De acuerdo al parte publicado por la Dirección de Hidrometeorología comunal, "elevamos a 'Amarillo' el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas para la mañana y primeras horas de la tarde del martes; algunas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por ráfagas y chaparrones intensos".

Frente a este pronóstico, la Comuna dispuso un operativo de monitoreo y prevención, el cual incluye el trabajo articulado de las distintas áreas operativas. También, desde el Municipio se recomendó limpiar y revisar canalizaciones y desagües, permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Alerta meteorológica por lluvias, tormentas y granizo en 11 provincias

Durante este domingo, las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán estarán bajo alertas meteorológicas por posibles lluvias intensas, ráfagas y hasta ocasional caída de granizo, según compartió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este contexto, el organismo compartió una serie de recomendaciones para que la población se mantenga protegida y al resguardo.

En Catamarca, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas, algunas acompañadas por ráfagas intensas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Ante este fenómeno, el SMN recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, en Chubut y Santa Cruz rige otra alerta amarilla, en este caso por lluvias localmente fuertes y por vientos intensos del oeste y sudoeste, con velocidades que podrán alcanzar entre 50 y 80 km/h. Además, las ráfagas pueden superar los 100 km/h, especialmente en el sur y oeste de Santa Cruz.

Para mantenerse seguro, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades.

Alerta meteorológica por altas temperaturas en varias provincias

Algunas regiones del norte del país se enfrentan a una alerta amarilla por el aumento de la temperatura. Se trata de Formosa, Chaco y Salta, cuya térmica superará los 34°C durante este domingo. Las regiones afectadas serán las localidades formoseñas de Bermejo, Patiño, Matacos y Ramón Lista; Almirante Brown y Güemes, en Chaco; y Rivadavia, en Salta.

Este tipo de fenómenos puede tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Es por esto que las recomendaciones ante el aumento de temperatura son indicadas por el Ministerio de Salud:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas)

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas

Evitar comidas muy abundantes

Ingerir verduras y frutas

Reducir la actividad física

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Ante cualquier persona que presente síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39ºC, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica, trasladar al paciente a un lugar fresco y tranquilo e intentar refrescarlo.