Alerta roja por altas temperaturas: síntomas, cuánto dura y cómo recuperarse de un golpe de calor

Cada vez más frecuentes e intensas, la ola de calor llegó a la Argentina. Temperaturas superiores a 35° azotan diversas localidades, provocando que muchas personas tengan golpes de calor . Para prevenir eso, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA alertaron sobre el impacto de esta situación en la salud , asegurando que buscar lugares frescos , preferir espacios verdes , evitar horarios donde el sol es más fuerte y llevar una alimentación e hidratación adecuadas son algunas de las recomendaciones para no sufrir los problemas más frecuentes frente a este tipo de fenómenos meteorológicos.

En esa misma línea, el Dr. Raúl Mejía, Jefe del Departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas de la UBA (MN 62.123), coincidió: “Este problema afecta principalmente a los chicos y las personas grandes porque no toman líquido y les cuesta regular la pérdida de líquido corporal. El mecanismo de producción inicial es que la pérdida de líquido es superior a la ingesta de líquido. Las personas mayores suelen no tener sensación de sed, y pasa lo mismo con los bebés, que además en ocasiones no tienen acceso a hidratarse".