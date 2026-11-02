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2 de noviembre 2026 - 17:23

Ámbito Financiero y Deutsche Welle se asocian para ampliar su oferta de contenidos

Ámbito Financiero alcanzó un acuerdo con Deutsche Welle (DW), la cadena internacional de medios de Alemania, para incorporar sus contenidos periodísticos al portal y las redes sociales del medio.

Con este acuerdo, Ámbito reafirma su compromiso con el periodismo de calidad, la diversidad de miradas y la generación de contenidos relevantes para una audiencia que busca información confiable y análisis de los principales acontecimientos de la Argentina y el mundo.

Con este acuerdo, Ámbito reafirma su compromiso con el periodismo de calidad, la diversidad de miradas y la generación de contenidos relevantes para una audiencia que busca información confiable y análisis de los principales acontecimientos de la Argentina y el mundo.

Ámbito Financiero alcanzó un acuerdo con Deutsche Welle (DW), la cadena internacional de medios de Alemania, para incorporar sus contenidos periodísticos al portal y las redes sociales del medio.

Esta alianza permitirá ampliar y enriquecer la propuesta informativa de Ámbito, con especial foco en negocios, economía, actualidad internacional y ciencia, acercando a sus lectores nuevas perspectivas y una cobertura de alcance global.

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