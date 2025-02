Amor en la oficina: el 53% de los argentinos se enamoró en su lugar de trabajo

El 84% de las personas no sabe cómo manejar la situación de enamorarse de alguien en el trabajo.

Dentro de las personas que tuvieron experiencias amorosas, el 77% sostiene que sus sentimientos fueron correspondidos, frente a un 23% que asegura que no fue de esa manera. Si bien el vínculo pudo ser rápido y sin oficializar nada, el 32% afirmó que sí llegó a convertirse en una relación amorosa , el 27% aseguró que tuvo citas y salió en algunas ocasiones, y hasta el 17% afirmó que formaron una familia .

El gran debate sobre si es positivo o negativo salir con alguien del trabajo, determinó que el 55% que vivió una relación amorosa tuvo un efecto positivo en su vida y desempeño laboral, contra el 44% que consideró lo contrario. Mejorar la motivación, recibir apoyo emocional, aumentar la productividad y reducir el estrés, fueron las formas en que, según los encuestados, la relación amorosa en el trabajo afectó positivamente el vínculo.

Sin embargo, el 84% de los encuestados no recibieron información sobre cómo manejar las relaciones amorosas en el trabajo, lo que provocó problemas como rumores o comentarios entre pares, falta de aval de la relación por parte de los directivos, mala relación con sus superiores, despidos y discriminación o trato desigual.

Qué mirada tienen las organizaciones y empresas sobre estas relaciones

La mayoría de las personas sostiene que no existe una política formal al respecto en su trabajo (64%), donde el 15% indica que están totalmente prohibidas. Hay ciertos acuerdos y condiciones que llevarían a que las personas desarrollen este tipo de relaciones: el 41% sostiene que son aceptables mientras se mantengan fuera del ámbito laboral; el 26% opina que son completamente válidas; y el 15% las aprueba sólo si no involucran relaciones de poder.

Frente a la incertidumbre que puede generar enamorarse de alguien en el trabajo, el 35% afirma que intentaría hablar con Recursos Humanos o algún superior para buscar una solución o excepción; el otro 35% respetaría la política de la empresa y no iniciaría la relación; sólo el 21% continuaría el vínculo a pesar de la prohibición.

La contracara de las relaciones amorosas en el trabajo: abusos, violencia y acoso

Las relaciones tienen todo un aspecto positivo y encantador en la vida de las personas, pero cuando se trata de entornos delicados con límites muy finos, como lo es el laboral, pueden surgir grandes aspectos positivos e incómodos. El 23% de las personas afirma haber sufrido acoso en su lugar de trabajo, donde dentro de ese porcentaje, el 12% señala que el acoso provino de pares, el 6% de un líder o supervisor, y el 4% de directivos de la organización.

La falta de confianza y seguridad para hablar se refleja en el 80% de las personas, quienes no llevaron adelante ninguna acción. Una de las mayores problemáticas es que en el 75% de las organizaciones en Argentina no hay políticas específicas sobre relaciones amorosas en el ámbito laboral. Dentro de las empresas que sí lo tienen, el 40% las permite bajo ciertas condiciones o restricciones específicas, el 33% prohíbe cualquier vínculo romántico entre sus integrantes y el 27% no interviene en las relaciones.

Con respecto a la presencia de malas situaciones, el 78% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que no se han presentado casos de acoso o abuso en sus organizaciones y el 22% señala la existencia de denuncias, dentro de las cuales el 14% fueron de acoso, el 6% de abuso y acoso, y el 2% de abuso. La mayoría de los abusos reportados provienen de comentarios inapropiados, la manipulación a situaciones no deseadas, contacto físico no autorizado, entre otros.

Frente a las denuncias, el 39% de las organizaciones realizó una investigación exhaustiva y tomó medidas basadas en los hallazgos, el 28% aplicó sanciones o medidas disciplinarias según la gravedad del comportamiento, el 6% implementó cambios en la estructura del equipo o las responsabilidades laborales para prevenir conflictos futuros, el 6% ajustó o introdujo nuevas políticas para proteger la privacidad. Sin embargo, el 17% no tomó ninguna medida al respecto.