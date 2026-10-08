ANSES confirmó un cobro de hasta $ 391.200 durante 12 meses: ¿quiénes pueden inscribirse y cómo pedirlo?

El beneficio de ANSES, que puede extenderse hasta 18 meses para mayores de 45 años, tiene requisitos de aportes previos al cese laboral.

ANSES mantiene la Prestación por Desempleo para trabajadores que perdieron su empleo y establece montos de hasta $391.200 durante octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) mantiene en octubre la Prestación por Desempleo , destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones previstas por la legislación. El beneficio se calcula sobre el salario previo y tiene un monto mínimo y máximo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Desde octubre, el monto máximo alcanza los $391.200 , mientras que el mínimo se ubica en $195.600. La duración depende de los meses de aportes realizados antes del cese laboral y, en determinadas situaciones, puede extenderse más allá del período inicial.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores registrados que quedaron sin trabajo por situaciones contempladas por la normativa, como despido sin justa causa, finalización de un contrato o cierre o quiebra del empleador . El monto se determina tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados.

Para acceder al beneficio es necesario contar con los aportes mínimos exigidos según la modalidad laboral. En el caso de los trabajadores permanentes, se requieren al menos 6 meses de aportes durante los últimos 3 años anteriores al cese. Para trabajadores eventuales o de temporada, las condiciones se determinan de acuerdo con el tiempo trabajado y los aportes registrados.

La cantidad de cuotas depende de los meses aportados. Quienes acumularon entre 6 y 11 meses de aportes pueden recibir 2 cuotas, mientras que con más de 36 meses de aportes pueden acceder al máximo de 12 cuotas mensuales . El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al final de la relación laboral.

Extensión especial: ¿quiénes pueden cobrar durante 18 meses?

La duración máxima habitual de la Prestación por Desempleo es de 12 meses, siempre que el trabajador reúna los requisitos de aportes necesarios. Sin embargo, existe una extensión especial para determinados beneficiarios que cumplen las condiciones establecidas por la normativa.

Los trabajadores mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta 6 meses adicionales una vez agotado el período correspondiente. De esta manera, en determinadas situaciones el beneficio puede alcanzar un total de 18 meses de cobertura.

Esta extensión no significa que todos los beneficiarios reciban automáticamente 18 cuotas. La cantidad inicial depende de los aportes y de la situación laboral que originó el desempleo, mientras que la extensión constituye un mecanismo adicional previsto para quienes reúnen las condiciones correspondientes.

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Montos máximos y mínimos: cómo impacta la última actualización

La actualización de octubre elevó el Salario Mínimo, Vital y Móvil a $391.200 para trabajadores mensualizados con jornada legal completa. Como la Prestación por Desempleo tiene un piso equivalente al 50% del salario mínimo y un techo del 100%, los valores quedaron entre $195.600 y $391.200.

El importe que recibe cada beneficiario no necesariamente coincide con el máximo. ANSES calcula la prestación tomando el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos seis meses, aunque el resultado debe respetar los límites mínimo y máximo establecidos.

El esquema continuará modificándose en los próximos meses junto con el salario mínimo. Para noviembre, el máximo será de $398.800 y el mínimo de $199.400, mientras que en diciembre los valores subirán a $406.400 y $203.200, respectivamente.