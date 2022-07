Créditos ANSES: ¿Qué bancos dan préstamos a SUAF?

Un grupo en particular puede tramitar el beneficio a través de la web del organismo, facilitando el acceso a quienes no tengan movilidad o no puedan hacerlo de forma presencial en su totalidad.

Además, otra característica para todos por igual, es que los créditos Anses estarán disponibles tan solo en cinco días hábiles en la cuenta del beneficiario.

Préstamo para SUAF

Si bien son activados periódicamente para esta prestación social, por el momento, no se encuentran habilitados, al igual que los créditos para AUH.

De todos modos, en caso de volver al ruedo, lo pueden obtener:

Trabajadores en relación de dependencia (Sistema Único de Asignaciones Familiares – SUAF)

Trabajadores monotributistas

Trabajadores de temporada con reserva de puesto de trabajo

Trabajadores que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Trabajadores que cobren la Prestación por Desempleo

Cuáles son las líneas de crédito ANSES que están vigentes

Actualmente, además de los Créditos Anses para jubilaciones y pensiones, están vigentes los siguientes beneficios:

Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez

Créditos ANSES para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos)

Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos

Créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

Requisitos para acceder a préstamos ANSES

Residir en el país.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

Tener DNI.

Tener CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking

