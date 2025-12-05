Ya se encuentran en el país los primeros seis aviones F-16 comprados por el Gobierno + Seguir en









Los recibió el ministro saliente de Defensa, Luis Petri. Su adquisición fue considerada un "hito estratégico". En total son 24.

El Gobierno adquirió 24 f-16 por un total de u$s300 millones.

El Ministerio de Defensa informó este viernes que los aviones de combate F-16 comprados por el Gobierno ya se encuentran en el país. Estarán destinados al Área Material de Río Cuarto, Córdoba. Su travesía comenzó originalmente en Dinamarca, y tras una escala en España y Brasil, llegaron a suelo patrio.

"Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional", ponderó Defensa en un comunicado.

Los F-16 fueron recibidos por el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, quien bajo su gestión llevó adelante la adquisición de 24 por un total de u$s300 millones.

Luis Petri F-16 El ministro de Defensa encabezó el recibimiento de los primeros 6 aviones. Se espera que las aeronaves realicen una serie de maniobras en distintos puntos estratégicos del país. En detalle, el 6 y el 7 de diciembre será turno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se estudia la posibilidad de extender las pruebas - hasta el 8 de diciembre - en Mendoza, San Luis y la ciudad de Córdoba.

La travesía de los F-16 que compró el Gobierno En total, desde su partida de Dinamarca hasta su arribo al país, los aviones caza recorrerán más de 14.000km. Además, el operativo de traslado precisó el despliegue logístico de otras tres aeronaves: un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker - para el reabastecimiento en vuelo - que pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Se espera que las seis aeronaves arriben en Argentina el próximo viernes 5 de diciembre. Posteriormente, también llegarán el resto de aviones caza adquiridos por el Gobierno. La travesía es seguida de cerca por Petri y su sucesor, el teniente general Carlos Presti. El actual titular de la cartera de Defensa abandonará su cargo el próximo 10 de diciembre para asumir como diputado por la provincia de Mendoza.