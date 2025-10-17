Asombroso descubrimiento de la NASA: encontraron una base nuclear oculta bajo el hielo de Groenlandia







La agencia espacial halló los restos de Camp Century, una instalación secreta de EEUU construida durante la Guerra Fría.

Fue descubierto por el científico Chad Green y su equipo, a bordo de un avión Gulfstream III. NASA

Un equipo de la NASA volvió a detectar en Groenlandia al "Camp Century", una base militar secreta de EEUU que permaneció oculta bajo el hielo de la isla durante décadas.

El hallazgo ya se produjo hace un tiempo en un sobrevuelo de la agencia espacial donde capturó a 30 metros de profundidad los restos de esta instalación que data desde la Guerra Fría. A partir del descubrimiento, comenzaron las teorías sobre el lugar y los posibles riesgos.

Fue gracias al científico Chad Green y su equipo, a bordo de un avión Gulfstream III, quienes observaron la aparentemente desolada superficie helada. “Estábamos buscando el lecho del hielo y aparece Camp Century. Al principio no sabíamos qué era”, expresó Alex Gardner, científico criosférico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA.

De acuerdo a la NASA, este descubrimiento es una impresión de Camp Century. Esta base militar secreta fue concebida originalmente con un propósito estratégico crucial durante la Guerra Fría: establecer una red de bases ocultas desde las cuales EEUU pudiera almacenar y lanzar armas nucleares.

De qué se trata el Camp Century El Camp Century es conocido como “la ciudad bajo el hielo” y es una reliquia de la Guerra Fría. Fue construida por el Cuerpo de Ingenieros de EEUU en 1959, cortando una red de túneles dentro de la capa cerca a la superficie de la capa de hielo. Fue abandonada en el año 1967, cuando la nieve comenzó a enterrarla. En este momento, se encuentra a unos 30 metros por debajo de la superficie.

Los vuelos del mes de abril de 2025 incorporaron al UAVSAR (radar de apertura sintética para vehículos aéreos no tripulados), la herramienta ayudó a crear mapas con más dimensionalidad. “En los nuevos datos, las estructuras individuales de la ciudad secreta son visibles de una manera que nunca antes se habían visto”, afirmó Greene.

