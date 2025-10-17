Triple femicidio: Florencia Ibáñez habló de "un traidor" y arde la interna entre los acusados







Durante su declaración ante el fiscal Adrián Arribas, la imputada relató un tenso episodio y ratificó un escrito presentado junto a su defensa.

La sobrina de Víctor Sotacuro, también imputada en la causa, declaró este viernes. (Foto: NA).

Florencia Ibañez, una de las nueve personas detenidas por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, aseguró este viernes que ptra de las acusadas, Celeste Guerrero, se refirió a “un traidor”. Las declaraciones trascendieron durante este viernes, y fueron ante el fiscal Adrián Arribas. La acusada ratificó además el contenido de un escrito presentado anteriormente en conjunto con su defensa, cuando se trataba de reconstruir el caso del triple crimen.

“Quiero agregar que cuando estaba en la alcaidía, antes de la previa con mis abogados, Celeste le empezó a gritar a Miguel”, afirmó ante el fiscal. Según relató Ibáñez, la escena se produjo cuando permanecía alojada en la alcaidía, durante una conversación previa con sus abogados. Allí, contó que Guerrero, también imputada en la causa, comenzó a gritarle a Miguel Ángel Villanueva, otro de los acusados.

Florencia Ibañez, sobrina de Víctor Sotacuro

Ibañez, que había sido detenida luego de brindar una entrevista en Telefé, añadió que escuchó a Guerrero decir que “no tendría que haber confiado en ese tipo porque es un traidor”, al tiempo que golpeaba la pared y gritaba groserías.

“Decía que ya se lo había advertido y que no debía haber confiado en él”, sostuvo la sobrina de Víctor Sotacuro, que mantuvo su postura frente a los interrogantes del Ministerio Público.

La declaración de Ibáñez se incorpora a una causa que continúa avanzando , aunque sin un camino demasiado claro. De qué esta acusada Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro Florencia está acusada de privación ilegal de la libertad coactiva agravada, por la participación de varias personas y por tener una víctima menor de edad, en concurso real con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y la intervención premeditada de dos o más personas. Con esta declaración, la causa suma un nuevo elemento en medio de un difícil proceso judicial, marcado por versiones e historias cruzadas, tensiones entre los acusados y un trasfondo que los investigadores asocian directamente al narcotráfico.