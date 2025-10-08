Lagunas, termas y naturaleza: el rincón de Santa Fe perfecto para una escapada de fin de semana

Con mucho para ofrecer, este rincón de Santa Fe es ideal para quienes hagan turismo en la provincia.

Este lugar ubicado en Santa Fe es una de las grandes variantes para disfrutar de una escapada de fin de semana que tiene el turismo.

Hay lugares que atrapan y no necesariamente requieren que quien vaya a hacer turismo allí permanezca mucho tiempo para poder disfrutar del mismo. Algunos rincones de Argentina son ideales para poder aprovechar un fin de semana y ser utilizados para descansar merecidamente.

Este es el caso de este lugar mágico ubicado en Santa Fe , que hará que cualquiera que lo visite salga totalmente recargado de energías debido a las actividades que ofrece. Sin tanta convocatoria pero mucho para brindarle a sus visitantes, ha logrado destacarse en el último tiempo.

Además de sus aguas termales y la famosa laguna, Melincué tiene un aspecto histórico que atrapa al turismo.

Melincué está ubicado al sur de la provincia de Santa Fe , dentro del departamento de General López , a unos 300 kilómetros de la ciudad de Santa Fe y a 110 kilómetros de Rosario. Es un destino fácil de acceder y muy elegido por los viajeros de la región por su entorno natural dominado por la Laguna de Melincué, una de las más importantes del centro del país.

El pueblo, que debe su nombre al vocablo mapuche que significa “lugar del canto de los patos”, tiene una historia vinculada a la naturaleza y al turismo desde principios del siglo XX, cuando comenzaron a aprovecharse las propiedades termales y curativas de sus aguas.

Qué se puede hacer en Melincué

El principal atractivo de Melincué es su laguna, un extenso espejo de agua salada que invita a realizar actividades al aire libre durante todo el año. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en kayak, pesca deportiva, observación de aves o simplemente caminar por las orillas para contemplar el paisaje y la puesta del sol.

La Reserva Natural Laguna de Melincué protege una gran variedad de especies, entre ellas flamencos, garzas, biguás y cisnes de cuello negro, lo que la convierte en un punto ideal para los amantes de la fotografía y la naturaleza.

Otro de los grandes atractivos del pueblo son las aguas termales, que brotan naturalmente en la zona y se aprovechan en el complejo local con piscinas y servicios de spa. Estas aguas, ricas en minerales, son reconocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas, lo que suma un componente de bienestar al turismo en Melincué.

Además, el visitante puede recorrer el pequeño casco urbano, donde se conservan construcciones antiguas, una plaza central con sombra y varios espacios gastronómicos que ofrecen platos regionales, pescados de la laguna y vinos locales. A pocos metros, el Casino Melincué Resort & Spa agrega una alternativa de entretenimiento con servicios de hotelería, restaurante y sala de juegos.

Cómo ir hasta Melincué

Desde la ciudad de Santa Fe se puede llegar a Melincué tomando la Ruta Nacional 33 hasta Firmat y luego la Ruta Provincial 93 hacia el oeste, en un viaje de aproximadamente cuatro horas. Desde Rosario, el trayecto es más corto y directo, con una duración cercana a las dos horas por la Ruta Nacional 33.

También existen servicios de colectivos que conectan ambas ciudades con Melincué, y excursiones organizadas que parten desde diferentes puntos de la provincia. Las rutas se encuentran en buen estado y, durante el viaje, se pueden apreciar los paisajes rurales típicos del sur santafesino.