Aumenta el precio del documento y pasaporte: hasta cuándo puedo hacer el trámite con el valor actual

La modificación fue establecida por el RENAPER mediante dos normas publicadas en el Boletín Oficial y empieza a aplicarse este mes.

El Gobierno oficializó un nuevo esquema de cobro para los documentos de identidad y viaje, con incrementos de hasta el 100% y ajustes vinculados al IPC.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo cuadro tarifario para tramitar el Documento Nacional de Identidad y el pasaporte en todo el país. La modificación establece aumentos para las distintas modalidades de emisión y cambia el mecanismo que se aplica para calcular los aranceles.

La actualización alcanza tanto a las gestiones comunes como a las opciones exprés y de entrega inmediata . En algunos casos, el incremento llega al 100%, mientras que para el pasaporte la suba es del 30% en la modalidad regular. Conocé los detalles.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estableció que el DNI común pasará de $10.000 a $20.000. La suba representa un incremento del 100% respecto del arancel que se aplica desde marzo de este año y alcanza a las principales gestiones vinculadas con la emisión del documento.

El nuevo valor se aplica al primer ejemplar, las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años, los cambios de domicilio, las rectificaciones de datos que requieran una nueva credencial y la emisión de ejemplares por distintos motivos. Las modalidades de entrega rápida también tendrán modificaciones.

El DNI exprés duplica su precio y pasará de $26.000 a $52.000. La opción con entrega en 24 horas hábiles, que se retira en la oficina donde se inició la gestión, subirá de $41.000 a $82.000. La modalidad al instante costará $114.000, frente a los $57.000 actuales.

Esta última alternativa está disponible únicamente en ciertas oficinas habilitadas por el organismo. Para las personas extranjeras, el primer documento, las actualizaciones y la emisión de nuevos ejemplares tendrán un arancel de $40.000. El importe también duplica el valor anterior, que era de $20.000.

La resolución mantiene algunas excepciones. El primer DNI para bebés de hasta seis meses nacidos en el país va a seguir siendo gratuito. También seguirá sin costo la rectificación de datos cuando no sea necesaria la emisión de una nueva credencial. Las exenciones ya contempladas por la normativa no quedan eliminadas por este cambio tarifario.

A cuánto aumenta el trámite del pasaporte

El pasaporte argentino también tendrá nuevos valores desde el 21 de noviembre. En este caso, el trámite ordinario pasa de $100.000 a $130.000, lo que representa un aumento del 30%. La modificación alcanza a las modalidades que permiten acelerar la entrega del documento.

pasaporte común: $130.000

pasaporte exprés: $260.000

pasaporte al instante: $429.000

pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000

documento de viaje para personas apátridas o refugiadas: $130.000

La opción exprés tendrá un costo equivalente al doble del trámite regular. En cambio, el pasaporte de resolución inmediata llegará a $429.000 y solo podrá solicitarse en los puntos habilitados para esa modalidad. Los nuevos aranceles también alcanzan a los documentos de viaje emitidos para personas apátridas y refugiadas, que tendrán el mismo valor que el pasaporte ordinario.

La normativa contempla una excepción para los casos en los que sea necesario emitir nuevamente el documento por errores formales atribuibles al organismo. La reposición no tendrá costo si la equivocación puede comprobarse mediante la documentación presentada y el reclamo se hace dentro de los 90 días corridos posteriores a la entrega.

Desde cuándo rige el aumento y cada cuánto serán las próximas subas

Los nuevos valores fueron oficializados el miércoles 11 de noviembre a través de la Resolución 151/2026 y la Disposición 759/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Ambas medidas establecen que los cuadros tarifarios empezarán a aplicarse diez días corridos después de su publicación.

Entonces, el sábado 21 de noviembre marca la fecha de entrada en vigencia. Quienes quieran gestionar el DNI o el pasaporte con los aranceles anteriores tendrán tiempo hasta el viernes 20 inclusive. Desde el día siguiente, las oficinas deberán aplicar los importes actualizados.

La modificación también introduce un sistema de actualización periódica basado en las Unidades Arancelarias Documentales. Cada unidad tendrá un valor inicial de $1.000 y funcionará como referencia para establecer cuánto cuesta cada gestión. Por ejemplo, el DNI común equivale a 20 UAD, mientras que el pasaporte ordinario, 130 UAD.

El valor de estas unidades se actualiza cada seis meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. Así, los aranceles dejan de depender de montos fijos que se modifican de manera aislada y pasan a tener un mecanismo de ajuste semestral vinculado a la inflación.