Aumentaron los casos de Coqueluche en la Argentina durante 2025

Las cifras superaron las observadas en otros años. La vacunación continúa siendo la mayor forma de prevenir.

Durante 2025, la Argentina registró un aumento de casos de Coqueluche , con cifras que superaron las observadas en 2023, lo que reactivó la preocupación de las autoridades sanitarias y volvió a poner en primer plano la importancia de la vacunación como principal herramienta de prevención.

La Coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda , prevenible por vacunación , que afecta a personas de todas las edades, aunque presenta mayor morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños , considerados los grupos más vulnerables.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional N°789 , el país mostró un incremento de casos en comparación con 2024 , año en el que se produjo un descenso de pacientes. Frente a este escenario, las autoridades difundieron el estado actual de la situación y reforzaron las medidas de prevención .

En total, se notificaron 6.481 casos sospechosos , aunque solo 1.055 fueron confirmados , de acuerdo con información difundida.

Los especialistas explicaron que la tasa de notificación en el período 2019-2025 alcanzó un primer pico en 2019, seguido por un descenso abrupto en 2020 . Desde 2021, se registró un crecimiento sostenido hasta 2023, cuando se llegó al valor más alto.

Posteriormente, en 2024, la curva descendió, pero en 2025 volvió a incrementarse, con una tasa de 13,65 casos cada 100.000 habitantes.

Las provincias más afectadas

Durante el último año, las notificaciones de casos sospechosos se concentraron principalmente en Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

No obstante, el informe precisó que hubo registros en 22 jurisdicciones, con mayor concentración en la Región Centro del país.

Uno de los datos más relevantes del informe indicó que la mayor incidencia acumulada se dio en Tierra del Fuego, donde, en el contexto de un brote en Ushuaia y Río Grande, se alcanzaron 67,72 casos cada 100.000 habitantes. Este valor resultó 21,1 veces superior al registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocupó el segundo lugar.

En cuanto a la distribución por edad, las autoridades destacaron que las mayores incidencias acumuladas se observaron en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en menores de un año, que concentraron el 34,3 % de los casos confirmados.

Respecto a la mortalidad, se notificaron nueve fallecimientos: seis en menores de 6 meses, uno en el grupo de 6 a 11 meses y dos en niños de 12 a 23 meses.

Vacunación y caída de coberturas

La vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar la circulación de la Coqueluche, mediante vacunas seguras y efectivas.

Sin embargo, las autoridades advirtieron sobre un descenso progresivo de las coberturas, una tendencia que se registró a nivel mundial, regional y nacional, y que incrementó el riesgo de reaparición de brotes.