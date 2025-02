Avellaneda: el arroyo Sarandí se tiñó de rojo y alarmó a los habitantes de la zona

Los vecinos comentaron que no es la primera vez que esto ocurre, y apuntan a vertidos ilegales por industrias que se encuentran cerca del área.

En diálogo con C5N, una vecina detalló: "En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable".

Otra habitante mencionó: "Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos".

Además del peligro que genera para el medio ambiente, también puede contribuir a un riesgo para la salud de los residentes cercanos. A raíz de esto, continúan pidiendo por una solución para que la contaminación cese y el agua del arroyo vuelva a estar como corresponde.