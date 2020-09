Agresor de Robertito se arrepintió, pidió disculpas públicas y lloró al aire de Radio 10

"Le quiero pedir perdón a Robertito. Le pido a la gente que por favor terminemos con al grieta y la violencia, que vayamos para adelante juntos", agregó el hombre entre sollozos al aire de Radio 10.

Al explicar el por qué de su accionar el día de la primavera y su agresión al periodista, Bussolini dijo: "Tengo una casa de comida, una cooperativa, que apenas podemos subsistir. Estoy muy mal. Yo venía caliente por cuestiones con mi ex mujer"

En la charla al aire del programa "Buenos vecinos", que conduce Pablo Duggan, se dio un intercambio entre Robertito y Diego Bussolini.

"Perdón por haberte ofendido, Robertito, nada más. Gracias por atenderme. No importa que me perdones. Me importa que no te haya lastimado a vos, que sos un tipo que no se mete con nadie. Me veo y me doy vergüenza. Perdón", fueron las disculpas de Bussolini cuando Robertito se sumó al aire de Radio 10 esta mañana.

"Te pido perdón a vos y a tu familia. Ojalá podamos tomar un café", le dijo al periodista Diego Bussolini. "Acepto tus disculpas, Diego. Los insultos no le hacen bien a nadie", le contestó Robertito.

La agresión de un hombre al equipo de C5N y a Roberto Funes en los Bosques de Palermo.mp4

Con insultos y demás agresiones, desbocado, el hombre agredió con violencia al periodista de C5N Robertito Funes Ugarte, el lunes mientras el cronista cubría en los bosques de Palermo los festejos por el Día de la Primavera.

"Traidores a la patria", "hijos de puta", "son todas cucarachas, por ustedes estamos como estamos", "no los voy a dejar tranquilos en todo el día", y otros insultos de tono homofóbicos fueras solo algunas de las agresiones del hombre que atacó al periodista mientras transmitía en vivo.