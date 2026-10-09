Caja de jubilaciones de Córdoba: cómo postularse para ser tallerista en El Illia en 2027

La institución provincial abrió una nueva convocatoria para sumar propuestas destinadas a personas mayores durante el próximo ciclo de actividades.

La propuesta forma parte de una iniciativa que busca mantener activas distintas alternativas para la comunidad.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba abrió una nueva convocatoria destinada a quienes quieran presentar propuestas para desempeñarse como talleristas en el Espacio Illia durante 2027. La iniciativa busca renovar la oferta de actividades que el organismo desarrolla para personas mayores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Espacio Illia funciona como una propuesta sociocultural y recreativa dependiente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Sus actividades apuntan a promover la participación, el aprendizaje, la recreación y los vínculos entre personas mayores de la provincia.

Quienes quieran formar parte del próximo ciclo deben presentar una propuesta de taller que pueda desarrollarse con personas mayores y que resulte compatible con la modalidad de trabajo del Espacio Illia.

El espacio reúne actividades de distintas características a lo largo del año.

En convocatorias anteriores, la institución permitió postular propuestas para formatos presenciales y virtuales. Para el ciclo 2024, por ejemplo, se estableció que cada postulante podía presentar hasta dos propuestas como máximo y que cada una debía inscribirse mediante un formulario independiente.

La actividad del Illia tiene una característica central: sus talleres son gratuitos para los participantes . El objetivo institucional está vinculado con el envejecimiento activo, la integración social y la participación de las personas mayores de 55 años.

A la hora de preparar una propuesta, resulta clave explicar con claridad qué actividad se pretende desarrollar, qué contenidos tendrá y de qué manera se trabajará con el grupo. También conviene que la planificación contemple las características de los destinatarios y que la propuesta tenga objetivos concretos.

La iniciativa contempla propuestas destinadas a acompañar el aprendizaje y la participación.

Sedes disponibles: Córdoba Capital y Río Cuarto

Las personas interesadas pueden orientar sus propuestas a las dos sedes del Espacio Illia: Córdoba Capital y Río Cuarto. La institución cuenta con una trayectoria extensa en ambas ciudades.

En Río Cuarto, el espacio fue concebido como un lugar de encuentro, formación y recreación para personas mayores y con el tiempo incorporó una amplia variedad de actividades culturales y sociales.

En Córdoba Capital también se desarrolla una programación amplia. El funcionamiento contempla talleres y cursos que pueden ser presenciales o virtuales, según la propuesta y la planificación de cada ciclo. Para 2023, la Caja informó 107 talleres presenciales en la sede capitalina y 97 en Río Cuarto.

Áreas temáticas y disciplinas solicitadas para el nuevo ciclo

La oferta del Espacio Illia abarca un abanico amplio de disciplinas. Entre las categorías que aparecen en los registros institucionales se encuentran actividad física y movimiento, danza y ritmos, música y expresión artística, arte y manualidades, tecnologías de la información, tejido y arte en tela, desarrollo personal, estimulación cognitiva, idiomas, oficios, historia, literatura, comunicación y producción audiovisual.

También se desarrollaron propuestas más específicas. En 2023 hubo talleres y microtalleres de fotografía, poesía y escritura, flexibilidad y elongación, alfabetización digital, tejido, música y expresión artística, entre otros.

La programación incluyó además actividades vinculadas con memoria, análisis literario, cosmetología, cuidado de la piel y aprendizaje de herramientas digitales como WhatsApp.

Esta diversidad permite que una propuesta no tenga que limitarse necesariamente a una disciplina tradicional. Un taller puede combinar aprendizaje y recreación, siempre que tenga una planificación adecuada para el público destinatario.

El programa provincial contempla que estas actividades funcionen como espacios de aprendizaje, socialización y participación. El presupuesto oficial describe al Espacio Illia como parte de una política orientada al envejecimiento activo y participativo de las personas mayores de 55 años. También establece que los cursos, talleres y otras actividades son gratuitos.