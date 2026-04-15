Caja de Jubilaciones de Córdoba: cómo tramitar la jubilación ordinaria en 2026

Todo lo que tenés que saber para obtener el beneficio del organismo previsional cordobés. Requisitos y paso a paso.

Todo lo que tenés que saber para tramitar la jubilación en Córdoba.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es el organismo encargado de administrar el sistema previsional de los trabajadores provinciales, garantizando el acceso a beneficios como jubilaciones y pensiones. Se trata de un régimen propio que funciona con reglas específicas, diferentes a las del sistema nacional.

En este marco, miles de jubilados y pensionados cordobeses dependen de este organismo para acceder a sus haberes, lo que convierte a la Caja en una pieza clave dentro de la estructura social de la provincia. Además, en los últimos años se avanzó en la digitalización de trámites para facilitar el acceso a los beneficios.

Uno de los trámites más importantes es la jubilación ordinaria , que puede iniciarse de manera online y permite a los trabajadores retirarse tras cumplir ciertos requisitos. A continuación, te explicamos en detalle de qué se trata y cómo gestionarla paso a paso.

La jubilación ordinaria es un beneficio previsional destinado a personas que alcanzaron la edad y la cantidad de años de aportes exigidos por la legislación vigente. Es el régimen más común dentro del sistema previsional cordobés. Para acceder a este beneficio, el trabajador debe haber realizado aportes a la Caja de Jubilaciones durante la mayor parte de su vida laboral, generalmente desde los 18 años en adelante.

Se trata, en esencia, de un derecho adquirido tras años de trabajo , que permite acceder a un ingreso mensual una vez finalizada la etapa activa laboral.

Requisitos para tramitar la jubilación en la Caja de Jubilaciones de Córdoba

El requisito principal es cumplir con la edad y los años de servicios con aportes. En el régimen general, se exigen 30 años de aportes, con una edad mínima de 65 años para hombres y 60 años para mujeres. Existen también regímenes especiales, como el de docentes o trabajos diferenciales, donde los requisitos pueden variar, reduciendo la edad o los años exigidos según el tipo de actividad desempeñada.

Además, es necesario contar con una cuenta activa en Ciudadano Digital (CIDI), que funciona como plataforma para iniciar y seguir el trámite de forma online. Por último, en caso de haber trabajado en otros sistemas previsionales (como ANSES u otras cajas), se debe presentar el reconocimiento de servicios correspondiente para que esos años sean tenidos en cuenta.

Jubilados Córdoba Obtener la jubilación ordinaria puede ser más simple de lo que parece. Imagen: Freepik

Paso a paso: cómo tramitarla

El primer paso es crear o validar la cuenta en Ciudadano Digital (CIDI), ya que desde allí se gestiona todo el proceso. Con esa clave, se puede ingresar al portal de la Caja de Jubilaciones y comenzar la solicitud. Después, se deben revisar y actualizar los datos personales y verificar la historia laboral, asegurándose de que todos los años trabajados con aportes estén correctamente registrados. Si hay errores, es necesario corregirlos antes de avanzar.

En una tercera etapa, el sistema permite cargar información sobre servicios prestados en otros regímenes previsionales, adjuntando la documentación correspondiente para su validación. Después, el sistema realiza una evaluación automática para confirmar si el solicitante cumple con los requisitos. Si está todo en orden, se puede avanzar con el inicio formal del trámite.

Finalmente, la Caja analiza la solicitud y comunica la resolución. En caso de aprobación, el último paso es activar el beneficio para comenzar a cobrar la jubilación mensualmente.