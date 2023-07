Caos para viajar: al paro de colectivos se sumó un paro de trenes

Live Blog Post

Paro sorpresivo en el tren Sarmiento

Un paro sorpresivo del personal jerárquico del tren Sarmiento agravó el caos para viajar en transporte público y los pasajeros protestan con un corte de tránsito de la avenida Pueyrredón.

Según informaron fuentes gremiales, los trabajadores del ramal del oeste del conurbano bonaerense reclaman un reencudramiento gremial. Serían unas 20 personas que no prestan servicio en la estación Once, y por este reclamo, no salen las formaciones.