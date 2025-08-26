Madre Teresa de Calcuta: el nombre de la Solidaridad

Cada 26 de agosto Argentina recuerda a la Madre Teresa, símbolo de entrega y compasión, con el Día Nacional de la Solidaridad.

La solidaridad no es una palabra vacía ni un gesto pasajero: es una práctica que puede transformar realidades. En Argentina, cada 26 de agosto se celebra el Día de la Solidaridad , un espacio para reflexionar sobre la ayuda al otro y recordar a una figura que trascendió fronteras con su ejemplo: la Madre Teresa de Calculta.

La Madre Teresa había nacido un 26 de agosto en Macedonia del Norte y su labor con los pobres y los enfermos la volvió mundialmente reconocida como un faro que todavía hoy inspira a millones de personas, creyentes o no, a tender una mano en tiempos difíciles.

En Argentina, el Día Nacional de la Solidaridad se estableció en 1998 mediante el decreto presidencial n.º 982, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa . La fecha elegida, el 26 de agosto, recuerda su nacimiento en 1910 en Skopie, actual Macedonia del Norte.

La intención de este día es promover una ciudadanía más activa y comprometida con los demás, no solo a través de grandes acciones sino también con gestos cotidianos: compartir el tiempo, acompañar a quien atraviesa una necesidad o simplemente escuchar .

Además, desde el año 2000 se entrega en el país el premio Madre Teresa, que distingue iniciativas sociales y busca alentar a jóvenes y adolescentes a involucrarse en causas comunitarias. En paralelo, a nivel internacional existe otra efeméride vinculada al tema: el Día Internacional de la Solidaridad Humana, instaurado por Naciones Unidas y celebrado cada 20 de diciembre.

"Declaramos y definimos Santa a la beata Teresa de Calcuta y la inscribimos en el árbol de los santos, estableciendo que en toda la Iglesia sea devotamente honrada entre los santos", leyó el Papa Francisco a las 10.41 de Roma (5.41 de Argentina) para convertir a Teresa de Calcuta en la Primera Santa de la historia ganadora del Nobel de la Paz.

Quién fue Teresa de Calcuta

Nacida como Agnes Gonxha Bojaxhiu, decidió consagrar su vida a la fe a los 18 años, cuando ingresó a la congregación de las Hermanas de Loreto. Poco después adoptó el nombre Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux. Su destino quedó ligado a la India, donde en 1950 fundó las Misioneras de la Caridad.

Allí creó espacios como el Hogar para Moribundos Kalighat, pensado para brindar dignidad a quienes no tenían dónde pasar sus últimos días. También impulsó programas para atender a personas con lepra, huérfanos y comunidades enteras que vivían en la calle.

Su tarea recibió reconocimientos en distintos rincones del mundo: en 1962 obtuvo el Premio Padmashree del gobierno indio; en 1979 el Premio Nobel de la Paz, y en 1980 el Bharat Ratna, la máxima distinción civil de la India.

Tras su muerte, en 1997, el Vaticano inició un proceso que incluyó la beatificación en 2003 y la canonización en 2016, proclamada por el papa Francisco ante miles de fieles en Roma. Desde entonces, la Iglesia Católica la reconoce como Santa Teresa de Calcuta.

Más allá de su figura religiosa, su frase más repetida sigue sonando con fuerza: “Cuanto menos poseemos, más podemos dar”. Un recordatorio de que la solidaridad, muchas veces, empieza con lo más simple.